Viele Bäume für die urbane Josefstadt

An mehreren „Ecken“ in der Josefstadt wird derzeit eifrig mehr Grünraum geschaffen. Beim Lisette-Model-Platz in der Pfeilgasse wird bereits seit Anfang der Ferien gebaut, bis zum Herbst entsteht hier ein insgesamt 2.700 Quadratmeter großer Freiraum.

Baum-Offensive

Seit zwei Wochen ist es nun auch im Bereich der Schönborngasse/Krotenthallergasse so weit. Auch dort entstehen in den nächsten Monaten neue Mikrofreiräume und Pflanzungen dutzender Bäume. „Die Zufahrten und der Fußverkehr werden auf Baudauer aufrechterhalten. In Zuge der punktuellen Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Schönborngasse und Krotenthallergasse, die nach den Arbeiten für die Baumscheiben und Mikrofreiräume durchgeführt werden, kommt es zu punktuellen Sperren des Fahrzeugverkehrs. Diese Arbeiten sind abhängig vom Baufortschritt und erfolgen aus heutiger Sicht im Oktober. Die Baumpflanzungen werden im Anschluss an die Straßenbau­arbeiten erfolgen“, erklärt Bezirksvorsteher Martin Fabisch.