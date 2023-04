Vienna City Marathon: Der Aufbau hat gestartet

Am kommenden Wochenende fällt der Startschuss zum 40. Vienna City Marathon mit beinahe 40.000 Teilnehmern. Schon gestern starteten die Aufbauarbeiten für Österreichs größte Aktivsportveranstaltung.

Wenn am 22. und 23. April die Läufer ihr Bestes geben, wird die Strecke im Glanz des Jubiläums perfekt vorbereitet sein. Der Vienna City Marathon führt durch den öffentlichen Raum und orientiert sich an den Gegebenheiten der Stadt. Die Läufer starten nahe der UNO-City und passieren die Prater Hauptallee und die historischen Highlights wie Schloss Schönbrunn und die Ringstraße mit dem Ziel vor dem Burgtheater. Mehr Infos und Grafiken über den Streckenverlauf sowie über Straßensperren aufgrund des Marathons finden Sie unter http://www.oeamtc.at/verkehr/wien

900 Menschen mit Vorbereitungen beschäftigt

Auch die Vorbereitungen an sich gleichen einem Marathon: 115 Behörden und Institutionen arbeiten dabei zusammen. „Über 900 Personen sind in der Marathon-Woche mit den Auf-und Abbauarbeiten von 150 Tonnen Material beschäftigt. Rund 20 Kilometer Absperrgitter werden zur Absicherung der Teilnehmer und Zuschauer errichtet“, berichtet VCM Organisationsleiter Florian Holecek. Den Läufern stehen zwölf betreute Verpflegungsstationen entlang der Strecke zur Verfügung. Hier erhalten sie Bananen, Äpfel, Orangen, Wasser und isotonische Getränke. An neun weiteren Stationen gibt es die Möglichkeit, sich mit Wiener Wasser zu kühlen und zu erfrischen.

So läuft der Aufbau im Detail ab

Für die Geburtstagsfeier des 40. Vienna City Marathon läuft alles nach Plan. Derzeit werden rund um das 110.000 Quadratmeter große Zielareal zwischen Rathaus und Burgtheater bereits die rund 80 Pagodenzelte für die Zuschauer aufgebaut und mit Stromanschlüssen ausgestattet. Die erste Tranche an Containern, die am Marathon-Wochenende für Event-Regie, ORF, Organisationsbüro, Gastronomie und Fotodienst dienen, steht auch schon bereit. Morgen kommen nach und nach weitere Herzstücke an die Reihe. Dazu gehören um Beispiel die Podeste und die Errichtung der technischen Infrastruktur. Überdies werden hunderte Heurigengarnituren, die Inneneinrichtungen für die VCM-Hospitalitybereiche, die Müllpresse für den Zielbereich und sanitäre Anlagen angeliefert.

Am Donnerstag (20. April) liegt der Fokus auf dem Bereich rund um den Rathausplatz: es werden unter anderem die Duschcontainer angeliefert sowie Wasseranschlussarbeiten für die WC Container und Catering vorgenommen. Freitag Nacht wird der Zielturm exakt auf der Ziellinie in Position gebracht wird. Kurz vor dem Start sind hunderte Mitarbeiter mit Lieferungen und dem Finetuning von Österreichs größter Laufsportveranstaltung beschäftigt. Die zur Sicherung nötigen Voraus- und Begleitfahrzeuge werden von ihren Fahrern übernommen, Briefings finden in den Einsatzbüros statt, die Tribünen werden festlich dekoriert, Showtrucks in Position gebracht, Tonproben vorgenommen und riesige LEDs installiert.

Das Programm des Marathon-Wochenendes

Am Samstag, 22. April, ist alles an Ort und Stelle. Um 15 Uhr starten die sportlichen Events. Der „Coca-Cola Inclusion Run“ macht auf der Ringstraße vor dem Burgtheater den Anfang. Gleich darauf folgen um 16 Uhr bzw. 16:30 Uhr die beiden Kinderläufe „The Daily Mile 800“ und „The Daily Mile 1600“. Der neue 5-km-Bewerb „Vienna 5K“ bildet um 18:15 Uhr das Finale des ersten Lauftages. Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Marathons, des Halbmarathons und des Staffelmarathons. Start für diese Läufe ist um 9 Uhr auf der Wagramer Straße vor der Reichsbrücke.