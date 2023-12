O Tannenbaum: In der VinziRast kaufen & helfen

Der Countdown ist eingeläutet: Nur noch gut vier Wochen, dann ist auch schon Weihnachten. Auf der Vorbereitungs- und Geschenkebesorgungs-Checkliste steht natürlich auch eines ganz oben: der Christbaum! Wer seinen Baum in der VinziRast im 9. Bezirk kauft unterstützt damit gleichzeitig auch die soziale Einrichtung – Verkaufsstart ist ab 9. Dezember.

Seit 20 Jahren ist die VinziRast mittlerweile in der Obdachlosenarbeit tätig – und betreut und begleitet Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben oder gelebt haben. Da die Organisation ohne öffentliche Fördermittel auskommen muss, ist sie auf Spenden und die Mitarbeit freiwilliger Helfer angewiesen. Wer die VinziRast unterstützen möchte, der sollte sich überlegen, seinen Weihnachtsbaum heuer beim VinziRast-Christbaumverkauf auszusuchen. Denn die Hälfte der Einnahmen jedes verkauften Baums kommt der gemeinnützigen Organisation zugute. Von 9. bis 23. Dezember hat man im Innenhof des Lokals „VinziRast-mittendrin“ die Gelegenheit, einen Weihnachtsbaum zu erstehen. Ob kleines Bäumchen oder deckenhohe Tanne – alle Bäume stammen aus ökologischer Christbaumzucht von der Guts-& Forstverwaltung Fridau Tacoli in Niederösterreich.

Christbäume verschenken

Der Christbaumverkauf der VinziRast bietet auch einen ganz besonderen Service: Christbaum-Gutscheine zum Verschenken an Familie, Freunde oder wem man sonst eine Freude bereiten möchte. Mit dem Kauf der Gutscheine unterstützt man ebenfalls die VinziRast-Projekte – von der Notschlafstelle bis zu Wohngemeinschaften.

VinziRast-Christbaumverkauf

9.–23. Dezember 2023

Freitag, Samstag, Sonntag: 11–16 Uhr

VinziRast-mittendrin, 9., Lackierergasse 10

vinzirast.at/spenden/vinzirast-christbaumverkauf