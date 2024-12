Vivado Immobilientreuhand GmbH zieht nach Erdberg

Mit der Ansiedlung der Vivado Immobilientreuhand GmbH und ihrer Partnerfirmen Fermoso Immobilientreuhand GmbH sowie Off Market Real Estate GmbH bekommt der Wohnpark Erdberg ein Kompetenzzentrum für Immobilien. Ein starkes Team aus erfahrenen Experten bietet umfassende Dienstleistungen in der Immobilienbranche. Bezirksvorsteher Erich Hohenberger hieß das Unternehmen im Bezirk willkommen.

Der Wohnpark Erdberg ist um ein Kompetenzzentrum reicher reicher: Die Vivado Immobilientreuhand GmbH und ihre Partnerfirmen haben hier ihre neuen Büros bezogen. Gemeinsam bieten sie ein breites Spektrum an Dienstleistungen, die sich rund um Immobilien drehen. Bezirksvorsteher Erich Hohenberger zeigte sich beeindruckt von der Professionalität und Expertise der Teams um DI Peter Zalesky und Peter Gruber, MBA.

Expertise auf ganzer Linie

Die Vivado Immobilientreuhand GmbH steht für ein umfassendes Angebot in der Immobilienwirtschaft. Ob Mieten, Kaufen, Verkaufen oder die Entwicklung von Bauprojekten – hier finden Kunden alle Leistungen aus einer Hand. Dabei übernimmt die Firma nicht nur die Projektentwicklung und das Bauprojektmanagement, sondern widmet sich auch der Sanierung von Bestandsobjekten und der effizienten Hausverwaltung. Mit diesem Rundum-Service erfüllt das Unternehmen die unterschiedlichsten Bedürfnisse ihrer Kunden und setzt neue Maßstäbe in der Branche. Ein besonderes Highlight ist die Zusammenarbeit mit den Partnerfirmen Fermoso Immobilientreuhand GmbH und Off Market Real Estate GmbH, wodurch ein einzigartiges Kompetenznetzwerk entstanden ist. Durch diese Kooperation kann auf jedes Anliegen individuell eingegangen werden, sei es eine exklusive Immobilienvermittlung oder die Optimierung von Projekten.

Ein starkes Team im Herzen von Wien

Die Geschäftsführer DI Peter Zalesky und Peter Gruber, MBA, leiten ein motiviertes Team aus erfahrenen und engagierten Fachkräften. Ihr Anspruch: Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen zu überzeugen und dabei höchsten Qualitätsstandards gerecht zu werden. Bezirksvorsteher Erich Hohenberger lobte die beeindruckende Fachkompetenz der Experten, die in jedem Gespräch spürbar sei. Die Vivado Immobilientreuhand GmbH und ihre Partner bringen frischen Wind in den Wohnpark Erdberg. Ihre umfassenden Dienstleistungen und ihre Professionalität machen sie zu einer wertvollen Bereicherung für den Bezirk.

vivado-immobilen.at