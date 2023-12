Volkshilfe Charity-Event: Punsch für den guten Zweck

Am vergangenen Wochenende fand bereits zum zweiten Mal der Volkshilfe Charity Punsch unter der Organisation von Ossi Schellmann, Gründer der summerstage und Mastermind von KLASSIK2GO, statt.

Bei Vollmond und perfekten Wetterbedingungen – kalt, aber trocken – wurde die Berggasse zum Schauplatz einer besonderen Veranstaltung, die mehr als 300 spendenfreudige Volkshilfe-Anhänger und Punschliebhaber anzog.

Großer Andrang

Der Volkshilfe second hand Shop in der Berggasse verzeichnete bis 20 Uhr regen Kundenverkehr, was die solidarische Stimmung in der Gemeinschaft unterstrich. Der Gedanke, durch den Kauf von Second-Hand-Artikeln einen Beitrag zu leisten, ergänzte die Atmosphäre der Veranstaltung perfekt.

Zahlreiche Stars & Sternchen

Eine beeindruckende Liste von Persönlichkeiten unterstützte die Besucher bei ihrem Engagement. Altbürgermeister und Präsident der Volkshilfe Wien, Michael Häupl, war ebenso vor Ort wie die Geschäftsführerin Tanja Whesely. Auch lokale Persönlichkeiten wie BV Alsergrund Saya Ahmad, Andrea Händler, Adi Hirschal, Dieter Chmelar, Eser Akbaba, Christian Spatzek und der Organisator Ossi Schellmann persönlich waren mit dabei.

Die prominenten Gäste trugen nicht nur zur Sammlung von Spenden bei, sondern standen den Besuchern auch beim Verkosten der verschiedenen Punschvariationen zur Seite.