Volkshilfe Wien startet queere Senior*innen-WG 2025

Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Ein Bedürfnis, das in verschiedenen Lebensabschnitten und -formen auf unterschiedlichste Art und Weise erfüllt wird. Die Diversität in den Lebenserfahrungen queerer Menschen ist hoch und so gibt es auch sehr vielfältige Wünsche und Bedürfnisse im Hinblick auf Wohnformen.

Die Volkshilfe Wien entwickelt mit der „Wohngemeinschaft Vielfalt* in der Stumpergasse“ ein Wohnangebot für queere Senior*innen, die sich ein respektvolles, sensibles, aber auch professionelles Betreuungsangebot wünschen. Es entsteht ein Wohnraum in geschützter Atmosphäre, in dem unterschiedliche Lebens- und Liebesformen sichtbar und gelebt werden.

Aktiv und selbstbestimmt Leben

Das Angebot richtet sich an queere Personen 60+, die selbstbestimmt, aktiv und sicher in Gemeinschaft leben wollen. Engagement in der WG, im Haus und im Grätzl ist erwünscht und wird aktiv unterstützt.

Die Wohngemeinschaft Vielfalt* wird den gerade in Bau befindlichen Gemeindebau NEU „Rudolf-Hundstorfer-Hof“ in der Stumpergasse 56 beziehen. Dort wartet ein modernes Leben mitten in der Stadt samt vielen Freiflächen auf die Bewohner*innen.

Die Wohngemeinschaft bietet auf einer Wohnfläche von 167m² und einer Terrasse mit 40m² Platz für 6 Bewohner*innen. Es stehen 6 Einzelzimmer sowie ein großer Wohnbereich mit einer Wohnküche, 3 Bädern und 2 WCs zur Verfügung. Die Wohneinheiten sind barrierefrei.

Soziales, altersgerechtes All-Inclusive-Wohnen

Die Bewohner*innen werden bei Bedarf bei Dienstleistungen sowie bei der Vermittlung und Organisation von sozialen Diensten unterstützt. Bei Bedarf wird eine häusliche Betreuungsform integriert und damit eine (möglichst nachhaltige und lange) Alternative zu stationären Pflegewohnhäusern geboten. Entsprechend den Interessen der Bewohner*innen werden Austausch, Ausflüge, kulturelle und sportliche Aktivitäten angeboten. Auf Wunsch werden vor Ort auch Termine mit Beratungsstellen der Volkshilfe Wien oder externen Beratungsstellen organisiert.

“Heute feiern wir einen bedeutenden Meilenstein im Pride Monat: Die Eröffnung einer queeren Senior*innen-Wohngemeinschaft. Wir in Wien stehen Schulter an Schulter für Vielfalt, Akzeptanz und ein Leben in Würde, unabhängig von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität. Als Wiener SPÖ-Gemeinderätin und LGBTQIA+ Sprecherin bin ich stolz, Teil dieses Projekts zu sein, das zeigt, wie wir den Wiener Weg gehen. Diese Wohngemeinschaft ist ein klares Zeichen dafür, dass Wien eine Stadt ist, die niemanden zurücklässt. Es ist eine Stadt, die die Lebensrealitäten unserer älteren Mitbürger*innen anerkennt und respektiert. Viele LGBTQIA+ Senior*innen stehen oft vor besonderen Herausforderungen, und es ist unser Ziel, ihnen ein sicheres und wertschätzendes Zuhause zu bieten. Lasst uns gemeinsam weiterkämpfen für eine offene, gerechte und liebevolle Gesellschaft. Heute ist nur der Anfang, und wir werden weiterhin den Wiener Weg gehen, um eine bessere Zukunft für alle zu schaffen. Herzlichen Dank an alle, die dies möglich gemacht haben.” Nicole Berger-Krotsch SPÖ-Gemeinderätin „Der LGBTIQ+-Gesundheitsbericht hebt einen Handlungsbedarf u.a. an sensibilisiertem und geschultem Gesundheitspersonal hervor. Wenn bei queeren Personen z.B. Pflegebedürftigkeit eintritt, braucht es Professionist*innen, die sowohl die Vielfalt als auch spezialisiertes Fachwissen mitbringen. Betroffene sollen nicht wieder und wieder ihr Geschlecht, den eigenen Körper und die sexuelle Identität thematisieren und erklären müssen.“„Der LGBTIQ+-Gesundheitsbericht hebt einen Handlungsbedarf u.a. an sensibilisiertem und geschultem Gesundheitspersonal hervor.” Tanja Wehsely Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien „In Mariahilf – das Herz der LGBTQIA+*-Community – wird die Vielfalt gelebt! Deswegen freut es mich sehr, dass in unserem Bezirk die erste queere Senior*innen-WG entstehen wird. Die Wohngemeinschaft im Gemeindebau NEU in der Stumpergasse 56 bietet ein großartiges Angebot für LGBTQIA+-Personen. Hier wird bald ein moderner Wohnraum für queere Senior*innen errichtet. Zudem wird ein professionelles Betreuungsangebot angeboten. Ich bedanke mich vielmals bei Wiener Wohnen und der Volkshilfe Wien für die Umsetzung dieses einzigartigen Pionierprojektes!“ Julia Lessacher Bezirksvorsteher-Stellvertreterin