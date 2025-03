Salon Servus für Senioren: Gemeinsam besser als einsam

Lust auf Gesellschaft, Spiel und gemeinsame Aktivitäten? Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung lädt speziell ältere Menschen ab 60+ 14-tägig zum Austausch in Stadtteilbüros in unserer Stadt.

Ab April werden die GB*Stadtteilbüros alle 14 Tage zu einem gemütlichen Treffpunkt: Ob beim Brett- und Kartenspielen, beim Handwerken, Kochen oder Basteln – im „Salon Servus“ stehen der nachbarschaftliche Austausch und das Miteinander im Mittelpunkt. Hier können neue Kontakte geknüpft und in entspannter Runde gemeinsam Zeit verbracht werden.

„In Wien leben wir das Miteinander und setzen mit den Gebietsbetreuungen Stadterneuerung auf Treffpunkte im Grätzl, an denen Menschen zusammenkommen können. Gerade für ältere Menschen, die sich mehr Austausch und gemeinsame Erlebnisse wünschen, aber auch für alle anderen, die Freude an geselligen Stunden haben, ist der „Salon Servus“ eine herzliche Einladung und ein Ort zum Wohlfühlen und Menschen zum Kennenlernen von Menschen aus der Nachbarschaft. “, so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál zum Start der neuen GB*Initiative.

Gemeinsam ist einfach schöner

Der „Salon Servus“ schafft einen Ort der Begegnung und Kommunikation. Durch Initiativen wie diese entstehen nachbarschaftliche Netzwerke, die die Gemeinschaft stärken. Das Angebot richtet sich insbesondere an ältere Menschen (60+), die Austausch suchen oder gemeinsam mit anderen aktiv sein möchten – aber auch alle, die Freude an geselligen Stunden haben, sind herzlich willkommen!

Der „Salon Servus“ findet alle 14 Tage statt, das Angebot ist unverbindlich und gratis: Jede und jeder kann teilnehmen!

Alle Termine und Informationen gibts hier.