Unterricht mit ‚WAU‘-Effekt in Wiener Volksschulen

Gut 56.000 Hunde werden in Wien gehalten. Um schon den Wiener Kindern den Umgang mit dem besten Freund des Menschen beizubringen, gibt es für Volksschulen ein ganz besonderes Angebot: Eine Stunde Hunde Kunde in den Wiener Volksschulen. Spielerisch zeigt hier eine Hundetrainerin mit Zubehör und den Hundemaskottchen Flocki und Wuschel wie das Zusammenleben zwischen Hund und Mensch funktioniert.

Von Haltung bis Pflege

„Kinder lieben Tiere und besonders Hunde, von denen viele in Wien leben. Damit sich alle, also die Zwei- und die Vierbeiner in unserer Stadt wohlfühlen, ist es enorm wichtig, den Kids schon früh das Wissen über die Tiere und den richtigen Umgang mit ihnen zu vermitteln“, so Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky. Allein im letzten Jahr haben über 1.000 Schüler die Hunde-Stunde der Tierschutzombudsstelle Wien (TOW) absolviert.