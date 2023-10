Volksschule zu Besuch bei den Johannitern

Einen aufregenden Tag verbrachten 21 Schüler einer zweiten Klasse der Ganztagesvolksschule Hammerfestweg aus der Donaustadt im Johanniter-Center-Nord. Viele Fragen wurden von den dortigen Experten beantwortet und die Kinder durften auch selbst Hand anlegen.

Den Schülern wurde bei ihrem Besuch kindgerecht erklärt, was bei einem Notfall zu tun ist, wer angerufen werden soll oder wie kleine Erste-Hilfe-Schritte gesetzt werden können. Ziel dieser Initiative ist es, so Petra Grell-Kunzinger, Bundesgeschäftsführerin der Johanniter in Österreich, „den Kindern ein besseres Verständnis darüber zu vermitteln, wie unsere Arbeit ist und vor allem aber auch, wie sie selbst in heiklen Situationen richtig reagieren und Ersthelfer bei Bedarf auch unterstützen können.“

Ein Blick hinter die Kulissen

„Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir Kindern die Arbeit und vielfältigen Aufgaben der Johanniter erklären und zeigen können“, sagt Grell-Kunzinger, „denn wer hat vorher schon einmal ein Rettungsauto von innen gesehen, oder weiß, wozu eine Vakuum-Matratze verwendet wird und wie es sich in so einer drinnen anfühlt.“