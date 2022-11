Von Energie-Lieferanten und Zellen-Bausteinen

Das Coenzym Q 10 wird vom Körper selbst gebildet und dient als wichtigster Energie-Lieferant der Zellen, insbesondere der Herzmuskelzellen. Mit zunehmendem Alter nimmt die körpereigene Produktion ab und das Coenzym sollte extra zugeführt werden – oft wird eine gemeinsame Einnahme mit Omega 3 ­empfohlen, also Fettsäuren, die für den Stoffwechsel von großer Be­deutung sind. Sie dienen als Bausteine unserer Zellenmem­branen und halten die Hüllen der Zellen geschmeidig.

Tabletten

In Speisen ist Omega 3 vor allem im Lachs, dem Hering, in Makrelen und Sardellen vorhanden. Aber auch im Leinsamen, Hanf und bestimmten Ölen. Außerdem in Walnüssen und Mandeln sowie im Spinat, in Bohnen und Avocado. Zusätzlich sind Tabletten empfehlenswert.