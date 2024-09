Vorbildlich: Aron-Menczer-Campus erzeugt Sonnenstrom

Smarter und ökologisch nachhaltiger Ausbau der Wiener Bildungsbauten

Das Energiekonzept für ein Bildungsgebäude soll eine hocheffiziente, alternative und ganzjährige Versorgung mit erneuerbaren Vor-Ort-Ressourcen ermöglichen. So werden neben den PV-Anlagen auch effiziente und optimierte Beleuchtungssysteme eingesetzt, die den elektrischen Energieverbrauch reduzieren. Die Rückgewinnung und Nutzung von Abwärme senkt zusätzlich die benötigte Energiemenge aus erneuerbaren Energien. Auch bei der Lüftung wird mit Hybridtechniken und Wärmerückgewinnung gearbeitet. Einer möglichen Überhitzung in heißen Monaten wird durch umweltfreundliche Maßnahmen wie helle Fassadenfarben, ökologisch nachhaltigen Baumaterialen, Begrünung der Freiflächen und von Dächern und Fassaden, Nutzung von thermischen Speichermassen, Entlastung des Kanalsystems durch Versickerung des Regenwassers u.v.m. entgegengewirkt. Klimastadtrat Jürgen Czernohorzky: „Die Stadt ist auch bei Bildungseinrichtungen Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Die gewonnene Energie fließt direkt in die eigene Stromversorgung und leistet einen wichtigen Beitrag zum Erreichen unserer Klimaziele. Wir zeigen, dass Bildung und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen.“

Ein Vorbild für energieffizienten Ausbau: der Aron-Menczer-Bildungscampus

Einer dieser Bildungsbauten ist der Aron-Menczer-Campus bei den Aspanggründen, bei dem seit seiner Eröffnung 2021 bereits die Gewinnung alternativer Energie mittels PV-Anlage berücksichtigt ist. Einem gesamtumfassenden, nachhaltigen Energiekonzept wird hier auch mit Regenwassersammlung zur Freiraumbewässerung, Wärmeversorgung mittels Fernwärme und großflächiger Begrünung gefolgt. Damit nimmt der Campus im 3. Bezirk eine Vorreiterrolle beim Ausbau von PV-Anlagen auf Bildungsbauten ein. Bezirksvorsteher Erich Hohenberger besichtigte kürzlich mit Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und Klimastadtrat Jürgen Czernohorzky den Campus. Hohenberger: „Die Stadtregierung hat konkrete Ziele für den Ausbau der Stromerzeugung durch Photovoltaik, die wichtig für eine lebenswerte Zukunft in unserer Stadt sind. Ich bin stolz, dass der Dritte mit vorne dabei ist: am schönsten Campus Wiens, dem Aron-Menczer-Bildungscampus, mit seiner modernen Photovoltaikanlage.“ Ein weiterer Pluspunkt: Für die Schülerinnen und Schüler wird so die Energiewende im eigenen Umfeld erlebbar und lässt sich gleich direkt vor Ort anschaulich in den Unterricht integrieren.

campusaronmenczer.schule.wien.at