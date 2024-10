Vorhang auf für das neu sanierte Theater an der Wien

Am 12. Oktober wird das Theater an der Wien feierlich eröffnet. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit erstrahlt das traditionsreiche Haus in neuem Glanz. Vertreter:innen aus Kultur, Politik und Wirtschaft feiern diesen bedeutenden Moment in der Wiener Theaterlandschaft.

Das Theater an der Wien gehört zu den drei großen Spielstätten der Vereinigten Bühnen. Die Generalsanierung begann im Frühjahr 2022 und war die erste umfassende Renovierung seit 1962. Die Arbeiten wurden unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes durchgeführt und umfassten zahlreiche Bereiche: von der Fassade und den Pausenräumen bis hin zu Elektrik, Lüftung und der Errichtung einer Terrasse.

Stimmen zur Eröffnung

Stefan Herheim, Intendant des MusikTheaters an der Wien, äußert sich zur Modernisierung: „Das wunderschöne und geschichtsträchtige Theater an der Wien wurde so modernisiert, dass wir hier eine künstlerische Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart auf zeitgemäße Art und Weise auch in der Zukunft spannen können. Altes und Neues bilden hier keinen Widerspruch, sondern zeugen von der Kontinuität eines lebendigen Musiktheaters..“

Saisonauftakt mit festlicher Eröffnung

Die Feierlichkeiten zur Abschluss der Generalsanierung beginnen am 12. Oktober vormittags.Dieses besondere Ereignis wird gemeinsam mit dem Publikum, Vertreter:innen aus Politik, Kultur und Wirtschaft sowie zahlreichen Menschen gefeiert, die zum Erfolg des Bauprojekts beigetragen haben.

Am Abend steht dann die konzertante Aufführung von Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Idomeneo auf dem Programm.

Ausblick auf die erste szenische Produktion

Die erste szenische Produktion im neu renovierten Theater wird Johann Strauss‘ Das Spitzentuch der Königin sein, die gleichzeitig das Strauss-Jahr 2025 einläutet.

