Vortrag: Hietzing – ein Bezirk im Biosphärenpark

Das Biosphärenpark Wienerwald Management lädt in Kooperation mit der Bezirksvorstehung Hietzing und der Heimatrunde St. Hubertus am 20. Oktober 2023 zum Vortrag „Hietzing – ein Bezirk im UNESCO-Biosphärenpark Wienerwald“ ein.

2005 wurde der Wienerwald auf Initiative der Länder Niederösterreich und Wien aufgrund seiner vielfältigen Kulturlandschaft mit dem UNESCO-Prädikat „Biosphärenpark“ ausgezeichnet. Der Biosphärenpark Wienerwald umfasst ein Gebiet in der Größe von rund 105.000 Hektar – das entspricht rund 110.000 Fußballfelder – und erstreckt sich über 51 Niederösterreichische Gemeinden und den sieben westlichen Wiener Gemeindebezirken.

Haben Sie schon einmal von diesem „UNESCO-Biosphärenpark Wienerwald“ gehört? Und, dass Hietzing Teil dieses UNESCO-Biosphärenpark ist? Was steckt eigentlich hinter diesem Begriff und wofür steht dieser ein? Was bedeutet es für die Bevölkerung in einem Biosphärenpark-Bezirk zu leben? Wer Antworten auf diese und andere Fragen sucht findet sie am 20. Oktober. Der Vortrag startet um 18 Uhr im Pfarrzentrum St. Hubertus. Bei diesem Vortrag erfahren die Teilnehmer was ein Biosphärenpark ist und wie Regionalentwicklung, Forschung und Naturschutz miteinander im Einklang stehen. Die Teilnahme ist kostenlos!

Details zum Vortrag

Vortrag: Hietzing – ein Bezirk im UNESCO-Biosphärenpark Wienerwald

WANN: 20. Oktober 2023, 18 Uhr

WO: Pfarrzentrum St. Hubertus, Granichstaedtengasse 73, 1130 Wien

Teilnahme ist kostenlos!

Anmeldung erbeten unter https://www.bpww.at/de/veranstaltungen/vortrag-hietzing-ein-bezirk-im-unesco-biosphaerenpark-wienerwald