Vorweihnachtszeit in der Brigitta Passage stimmungsvoll

Am Donnerstag, den 5. Dezember, lohnt sich ein Besuch in der Brigitta Passage ganz besonders: Weihnachtliche Aktionen, festliche Fotokulissen und stimmungsvolle Adventsmusik mit den wein4tler brass sorgen für ein besonderes Erlebnis in der Vorweihnachtszeit.

Was erwartet Sie in der Brigitta Passage?

Freude an kleinen Überraschungen gehört zu einem besonderen Tag dazu – und der Winterzauber-Aktionstag in der Brigitta Passage ist dafür der perfekte Anlass. Ab 15:00 Uhr dürfen sich alle Besucher auf kleine Geschenke und süße Überraschungen freuen, die vom berühmten Schneemann und seiner Begleitung, der „eiskalten Prinzessin“, verteilt werden. Die beiden Figuren sind in der Passage unterwegs und bringen mit ihrer charmanten Art Groß und Klein zum Staunen. Für die musikalische Untermalung sorgt die Blasmusik der wein4tler brass, die im ganzen Center eine festliche Adventsstimmung verbreitet.

Eine besondere Erinnerung – das weihnachtliche Foto

Ein entspanntes Shoppingerlebnis mit Freunden, ein leckeres Essen oder eine gute Tasse Kaffee – und wie könnte man den Tag noch besser abrunden? Mit einem Erinnerungsfoto! Von 15:00 bis 18:00 Uhr haben alle Besucher die Möglichkeit, in der festlichen Fotokulisse am Mittelplatz schöne Schnappschüsse zu machen. In wenigen Sekunden werden die Fotos direkt vor Ort ausgedruckt – und das völlig kostenlos!

Brigitta Passage: Shopping und mehr

Mit über 20 Shops in den Bereichen Mode, Lebensmittel, Gastronomie und Dienstleistungen ist die Brigitta Passage ein Garant für abwechslungsreichen Einkaufsspaß. Ergänzt wird das Angebot durch praktische Infrastruktureinrichtungen wie Bankomat, Fahrradabstellplätze, barrierefreie WCs sowie einen Wickel- und Stillraum. Dank der guten öffentlichen Anbindung (U6 Dresdner Straße) und 1,5 Stunden gratis Parken in der hauseigenen Tiefgarage steht einem entspannten Einkaufserlebnis nichts im Wege.

Mehr Infos: www.brigitta-passage.at | Facebook & Instagram: BrigittaPassage