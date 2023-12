Währing: 450 kg illegale Pyrotechnik entdeckt!

Fast eine halbe Tonne verbotene Feuerwerkskörper konnte von der Gruppe Sofortmaßnahmen und dem Einsatzteam Stadt Wien im 18. Bezirk aus dem Verkehr gezogen werden.

Die illegalen Raketen, Knaller und Böller wurden in einem Betrieb in Währing gefunden. Nach Feststellung der Menge wurden die gefährlichen pyrotechnischen Artikel mit Hilfe der Berufsfeuerwehr und des Einsatzteams in ein dafür vorgesehenes Lager gebracht. Die erfolgreiche nächtliche Aktion gegen den illegalen Feuerwerksverkauf wurde gemeinsam mit der Polizei durchgeführt.

Für Anrainer bestand Lebensgefahr

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont die Dringlichkeit solcher Aktionen und kündigt weitere Kontrollen an: „Illegale Lagerungen von Feuerwerkskörpern stellen nicht nur eine rechtliche Verletzung, sondern auch eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben für Mitarbeitern und Anrainern dar. Gemeinsam mit den Dienststellen werden wir auch künftig derartige illegale Machenschaften bekämpfen, um die Sicherheit der Wiener zu gewährleisten.“