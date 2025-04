Alles Walzer: Wer wird Walzerkönig und Walzerkönigin 2025?

Anlässlich des Strauss-Jubiläums suchen wir im Rahmen des Maifestes Tanzbegeisterte, die mit Freude den Wiener Walzer schwingen – ganz ohne Anspruch auf Perfektion!

Egal, ob Anfänger:innen oder Hobby-tänzer:innen. Wir möchten Ihre Persönlichkeit sehen. Denn bei uns zählt nicht nur die Technik, sondern vor allem der Spaß am Walzen.

Chris Lachmuth | ©Stefan Brenner

Im 3/4-Takt

Wählen Sie einen der vier Termine aus, kommen Sie vorbei und zeigen Sie, was in Ihnen steckt – Grundkenntnisse reichen vollkommen aus! Die Jury, bestehend aus Jasmin Dolati (Programmchefin Radio Wien), Manuela Hofbauer-Paganotta (Wiener Bezirksblatt), Chris Lachmuth (Tanzprofi und Radio-Wien-Moderator) sowie einem Überraschungsgast, wählt pro Termin die besten vier Paare aus. Diese dürfen am 21. September bei der großen Schlussveranstaltung um den Titel „Walzerkönig:in“ tanzen!

Allen Teilnehmenden winken attraktive Preise, darunter ein professionelles Walzertraining und viele weitere Überraschungen!