WBB-Reisetipp: Ein Urlaub am Weissensee

Nur rund viereinhalb Fahrstunden von Wien entfernt liegt das Kärntner Urlaubs­paradies Weissensee. Ein ganz besonderer Tipp in der Region ist der Ferien­hof Obergasser & Pension Bergblick in Neusach, direkt am See gelegen.

Gäste können an zwei hauseigenen, privaten Badestränden entspannen. Ruderboot, Grillplatz, gemütliche Liegen und Sonnenschirme stehen kostenlos zur Verfügung. Auch fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Urlauber genießen an der hauseigenen Bar ein gutes Glas Biowein, selbst gemachte Edelbrände und Liköre oder ein frisch gezapftes Bier – am Kamin oder im Obstgarten mit herrlichem Seeblick.

Sauna und Wellness

Zur Tiefenentspannung lädt der großzügige Wellnessbereich mit finnischer Sauna, Aromadampfbad, Whirlpool, Infrarotkabine, gemütlichem Zirbenruheraum und Relaxgarten. Für Sportler gibt’s einen Fitnessraum.

Buchungen: http://www.obergasser.at