Weiberei 2024: Spezieller Weihnachtsmarkt in Mariahilf

Am 7. Dezember ist es wieder so weit: Der beliebte feministische Weihnachtsmarkt „Die Weiberei – Markt für Design von Frauen*“ öffnet im ega: frauen im zentrum zum elften Mal seine Pforten.

Dieser besondere Weihnachtsmarkt, organisiert von den Wiener SPÖ Frauen und dem ega, bietet eine einzigartige Möglichkeit, außergewöhnliche Designprodukte in gemütlicher Atmosphäre zu entdecken und zu erwerben.

Ein Ort für kreatives und nachhaltiges Design

Mehr als 50 Designer*innen präsentieren im ega: frauen im zentrum im 6. Bezirk eine Vielfalt an Kreationen aus den Bereichen Mode, Papeterie, Schmuck und Accessoires. Die ausgestellten Werke sind einzigartig und vermitteln die Kreativität und das handwerkliche Können der Künstlerinnen, die alle sorgfältig ausgewählte Produkte anbieten. Ob handgefertigte Bio-Mode, origineller Schmuck oder besondere Accessoires – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Entspannte Weihnachtsatmosphäre mit sozialem Engagement

Begleitet wird das Einkaufserlebnis von einer entspannten und festlichen Weihnachtsatmosphäre. Besucher*innen können bei köstlichem Punsch verweilen, dessen Erlös der Organisation SOS-Balkanroute zugutekommt. Die kulinarische Verköstigung wird durch Punto Rojo und Lisa’s Munchies übernommen, die für das leibliche Wohl sorgen und das Einkaufserlebnis abrunden.

Ein Weihnachtsmarkt für die ganze Familie

Auch für Familien mit Kindern ist die Weiberei ein idealer Ort: Die Wiener Kinderfreunde bieten eine Kinderbastelwerkstatt an, die den kleinen Besucher*innen Spaß und Unterhaltung garantiert. Während die Kinder kreativ beschäftigt sind, können Eltern und Begleitpersonen in Ruhe die Stände erkunden und einzigartige Geschenke für die Liebsten entdecken.

Abseits des Mainstreams: Stilvoll shoppen in der Windmühlgasse

Inmitten des hektischen Weihnachtstrubels bietet die Weiberei eine entspannte Alternative abseits der überfüllten Einkaufsstraßen. Nahe der Mariahilfer Straße gelegen, ist der Markt ein gemütlicher Rückzugsort, um fernab des Massenkonsums persönliche und handgemachte Geschenke zu finden. Die ruhige Atmosphäre und die Vielfalt an individuellen Produkten schaffen ein unvergleichliches Einkaufserlebnis.

Die Designer*innen – Ein vielfältiges Angebot für jeden Geschmack

Die Weiberei versammelt eine bunte Auswahl an Künstlerinnen und Designerinnen aus verschiedenen Bereichen. Mit dabei sind unter anderem Alma Cavic, andirndin WIEN, Atelier Angelika Pichler, Blue Leaf – Die Bio-Haube, die StadtSpionin, Edita Rosenrot Jewellery, Marsha & Magnus, Mimikiridus, Piratin – Designkollektiv, Royal Duck by Auris Lothol, teardrop ceramics, Ursula Schmitz und viele mehr. Jeder Künstlerin bringt eine eigene Handschrift in die Kollektion ein, sodass Besucher*innen eine große Auswahl an verschiedenen Stilen und Techniken erwarten dürfen.