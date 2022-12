Weihnachtsgewinnspiel in der BRIGITTA PASSAGE

Tolles Gewinnspiel zur Weihnachtszeit – ONLINE mitspielen!

Die BRIGITTA PASSAGE möchte den Kundinnen und Kunden eine große Freude zu Weihnachten machen und verlost beim großen Gewinnspiel Preise im Gesamtwert von € 300,-!



Jetzt ONLINE unter www.brigitta-passage.at/gewinnspiel die Gewinnspielfrage beantworten, Kontaktformular ausfüllen und schon landet Ihr Name im Lostopf. Teilnahmeschluss ist der 23.12.2022 um 12.00 Uhr

Weihnachten liegt in der Luft!

Vorweihnachtszeit – Zeit der Besinnung und Vorfreude! In der BRIGITTA PASSAGE mit einer großartigen Auswahl in über 20 Shops aus den verschiedensten Bereichen und weihnachtlich dekorierten Auslagen kommt jeder in Weihnachtsstimmung.

Und was wäre Weihnachten ohne Geschenke, egal ob Mode, Handtaschen, Düfte, Dekoartikel, ein schöner Restaurantbesuch oder Gutscheine – in der BRIGITTA PASSAGE findet man für jeden etwas Passendes. Außerdem bietet die BRIGITTA PASSAGE auch die Möglichkeit, für das Festtagsessen alles einzukaufen, vom Festtagsbraten, über die kalte Jause bis hin zu ein paar süße Köstlichkeiten zum Naschen.

Um den Aufenthalt in der BRIGITTA PASSAGE so bequem wie möglich zu gestalten, können Kunden 1,5h in der gut erreichbaren Parkgarage gratis parken – also genug Zeit, um alle Einkäufe in Ruhe erledigen zu können.

Mehr Infos: www.brigitta-passage.at | Facebook: BrigittaPassage