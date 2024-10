Frisch abgefüllt: Weingut Hagn präsentiert Jungwein FiLiUS

Das Warten hat ein Ende: mit Hagn‘s Grünem Veltliner FiLiUS ist ab sofort der erste Wein des neuen Jahrgangs erhältlich. Geschmacklich erinnert der Jungwein an knackige Äpfel, spritzige Zitrusfrüchte und frische Limetten.

Für Erfrischung sorgt auch das Flaschendesign: jährlich bedient man sich einer anderen, auffälligen Farbe für Etikett und Verschlusskappe, heuer ist es die Pantonefarbe 2024 „Peach Fuzz.“

Nachtschichten für Qualität

Mit dem Sommerende beginnt auf heimischen Weingütern die arbeitsreiche Zeit – denn die Lese steht an. Die Erntetage waren heuer geprägt von extremer Hitze mit Ausblick auf starke Unwetter mit großen Regenmengen. Am familiengeführten Weingut Hagn in Mailberg, Bezirk Hollabrunn in Niederösterreich, fuhr man daher besondere Geschütze auf: Teile des Teams waren ab ein Uhr nachts auf den Beinen um das empfindliche Traubenmaterial von den Rebstöcken zu lesen und eine rasche Verarbeitung garantieren zu können. Ein Aufwand, der sich gelohnt hat. „Das Jahr ist weniger ertragreich, die Qualität der Trauben aber unglaublich gut. Der Jahrgang 2024 verspricht ein ganz besonderer zu werden“, so Wolfgang Hagn jun.

Für immer farbenfroh

Den Auftakt macht wie jedes Jahr der Jungwein FiLiUS, ein fruchtig-leichter Grüner Veltliner. Für diesen wird das Traubenmaterial rasch nach der Lese verarbeitet, nach kurzer Maischestandzeit wird abgepresst. Die Gärung erfolgt im Stahltank, wenig später erfolgt die Abfüllung.

Mit Spannung wird jedes Jahr nicht nur der erste Schluck des fruchtbetonten Weißweins erwartet, auch auf das Flaschendesign sind eingefleischte Fans gespannt. „Hier überraschen wir jedes Jahr. Und beweisen damit, dass auch Traditionelles mit dem Trend gehen darf.“, so Wolfgang Hagn jun. Jährlich überrascht der FiLiUS in einer auffallend spritzigen, bunten Flasche. Heuer fiel die Wahl auf die Pantonefarbe des Jahres: „Peach Fuzz“.