Weltfrauentag: Im U4 wird der KLITKLUB gefeiert

Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März lädt der Meidlinger Bezirksvorsteher Wilfreid Zankl alle Frauen herzlich zum KLITKLUB im U4 ein.

Der KLITKLUB in der legendären Diskothek U4 (12., Schönbrunner Strasse 222) startet am 8. März bereits um 17 Uhr und endet um 22 Uhr – perfekt für alle, die nach der Arbeit noch Energie haben, um zu den besten Hits der 80er, 90er und 2000er Jahre abzurocken. Dieses einzigartige Frühabendprogramm in der legendären U4 Diskothek bietet einen sicheren Raum für weiblich gelesene Menschen, um frei und wild zu tanzen und zu feiern.

100 Tickets werden von Bezirksvorsteher Wilfried Zankl gespendet, um den Frauen eine unvergessliche Party zu ermöglichen. “Der KLITKLUB ist mehr als nur eine Party. Er ist ein Statement. Es braucht Räume für Frauen, wo es tatsächlich einmal nur um eins geht: Ohne viele Gedanken feiern zu können, und ohne an unangenehme Situationen denken zu müssen. Auch heute ist das noch keine Selbstverständlichkeit und darum ist es wichtig für alle Frauen Zugang zu solchen Safe Spaces zu organisieren. Darum habe ich hier 100 Karten gestiftet.”, so Bezirksvorsteher Zankl.

Die Musik wird von den talentierten DJs Hannah und Lisa vom VVLCANA Kollektiv gestaltet, die sich auf Strong Female Voices konzentrieren werden. Für das leibliche Wohl sorgt Women’s Nature mit köstlichen veganen und vegetarischen Speisen.