Weltmuseum unter neuer Leitung: Claudia Banz wird Direktorin

Das Weltmuseum Wien wird ab Februar 2025 von Claudia Banz als wissenschaftlicher Direktorin geleitet. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung und kreativen Vision möchte sie das Museum als wichtigen Ort für interkulturellen Austausch und gesellschaftliche Themen weiterentwickeln.

Claudia Banz ist eine erfahrene Museumskuratorin mit einem interdisziplinären Hintergrund. Sie hat Kunstgeschichte, Romanistik und Archäologie an der Universität Heidelberg und der Freien Universität Berlin studiert. In ihrer Karriere hat sie in renommierten Museen gearbeitet, darunter das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg und das Museum Kunstpalast in Düsseldorf. Dort hat sie bemerkenswerte Ausstellungen realisiert, wie „Fast Fashion. Die Schattenseiten der Mode“ und „Africa Remix. Zeitgenössische Kunst eines Kontinents“.

Eine neue Ära für das Weltmuseum

Jonathan Fine, der designierte Generaldirektor des KHM-Museumsverbands, zeigt sich begeistert von der Neubesetzung: „Ich freue mich sehr, dass Claudia Banz, die hervorragende Ausstellungen am Puls der Zeit gemacht hat, mir im Weltmuseum Wien nachfolgt und die innovative, besucherorientierte Öffnung des Museums weiter vorantreiben wird“.“