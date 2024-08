Miau! Welttag der Katze: Vom Jäger zum Familienmitglied

Heute feiern wir den internationalen Tag der Katze – eine tierische Gelegenheit, unsere geliebten Samtpfoten zu ehren und mehr über sie zu erfahren.

Als eines der ältesten Haustiere begleiten uns Katzen bereits seit mehreren tausend Jahren. Ihr liebenswertes Wesen, ihre Unabhängigkeit und ihre Anpassungsfähigkeit haben sie sich einen festen Platz in unseren Herzen und Haushalten erobert.

Eine lange Geschichte der Freundschaft

Die Geschichte der domestizierten Katze reicht etwa 9.000 Jahre zurück. Ihre Wurzeln liegen im alten Ägypten, wo Katzen als heilige Tiere verehrt wurden. Sie wurden vor allem wegen ihrer Fähigkeit geschätzt, Ernteschädlinge wie Mäuse und Ratten in Schach zu halten. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich Katzen weltweit verbreitet und sind heute in vielen Haushalten als treue Begleiter zu finden.

In Österreich teilen derzeit etwa über 2 Millionen Katzen ihr Zuhause mit den Menschen. Diese faszinierenden Vierbeiner haben sich als treue Begleiter in unseren Familien etabliert und sind oft ein nicht wegzudenkender Teil des Alltags. Jede Katze braucht natürlich auch einen Namen.

Die Top 5 bei österreichischen Katzennamen sind:

Bei Kätzinnen: 1. Luna, 2. Nala, 3. Lilly, 4. Mia, 5. Lucy

Bei Katern: 1. Simba, 2. Leo, 3. Charly, 4. Balu, 5. Findus

Was Katzen brauchen, um glücklich zu sein

Damit unsere Katzen ein erfülltes und artgerechtes Leben führen können, benötigen sie mehr als nur Futter und Wasser. Hier sind einige wichtige Aspekte der artgerechten Katzenhaltung:

Ausreichend Platz und Rückzugsmöglichkeiten Katzen sind von Natur aus neugierig und erkunden gerne ihre Umgebung. Sie brauchen Platz zum Klettern, Spielen und Verstecken. Schaffen Sie Ihrem Stubentiger Rückzugsmöglichkeiten wie Kratzbäume, Regale oder kuschelige Höhlen. Kratzmöglichkeiten Katzen haben ein starkes Bedürfnis, ihre Krallen zu schärfen und ihr Territorium zu markieren. Ein stabiler Kratzbaum oder Kratzbrett ist daher unerlässlich. Spiel und Beschäftigung Katzen sind Jäger und lieben es, ihre Beute zu verfolgen. Spielzeuge wie Bälle, Federspielzeuge und interaktive Spielzeuge halten Ihre Katze fit und geistig stimuliert. Gesunde Ernährung Eine ausgewogene Ernährung ist entscheidend für die Gesundheit Ihrer Katze. Achten Sie auf hochwertiges Futter, das alle notwendigen Nährstoffe enthält, und bieten Sie Ihrer Katze immer frisches Wasser an. Regelmäßige Pflege und tierärztliche Betreuung Katzen sind zwar sehr reinliche Tiere, aber sie brauchen dennoch regelmäßige Pflege. Bürsten Sie Ihre Katze, um Fellknoten zu vermeiden, und achten Sie auf ihre Zahnpflege. Regelmäßige Besuche beim Tierarzt sind ebenfalls wichtig, um die Gesundheit Ihrer Katze zu überwachen.

Zuneigung auf Samtpfoten

Katzen haben viele verschiedene Arten, Zuneigung zu zeigen. Einige der häufigsten Zeichen von Katzenliebe sind:

Schnurren Wenn Ihre Katze schnurrt, drückt sie damit Wohlbefinden und Zufriedenheit aus. Köpfchengeben Mit dem Köpfchenstoßen zeigt Ihre Katze, dass sie Sie als Teil ihres Territoriums akzeptiert und Ihnen vertraut. Kneten Das rhythmische Kneten mit den Pfoten ist ein Zeichen dafür, dass sich Ihre Katze sicher und geborgen fühlt. Schwanzhaltung Ein aufrechter Schwanz, oft mit leicht gekrümmter Spitze, zeigt, dass Ihre Katze glücklich und aufgeregt ist, Sie zu sehen. Nähe suchen Katzen, die sich gerne an ihre Besitzer kuscheln oder in deren Nähe schlafen, zeigen damit ihre Zuneigung und ihr Vertrauen.

©Fressnapf

Kostenlose Expertenberatung für Katzenhalter

Zu Thema Katzenhaltung bietet Fressnapf als einziger in der Branche eine besondere Dienstleistung an. Ausgewiesene Katzenexpertinnen und -Experten stehen in individuellen Beratungsterminen als kostenloser Service den Kunden bei Fachgesprächen rund um das Thema „Katze“ zur Seite.