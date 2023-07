Wenn die Familie läuft, geht es um einen guten Zweck

Am 10. September 2023 findet der ROTE NASEN LAUF in Wien statt und verwandelt die Prater Hauptallee in eine bunten Laufstrecke und Bühne für ein großes Bewegungs- und Familienfest.

„Nase auf und lauf“ lautet das Motto der ROTE NASEN LÄUFE in ganz Österreich. Bereits im März schnürten die ersten Lach- und Sportbegeisterten ihre Laufschuhe. Bis zum Jahresende werden Teilnehmer in sieben Bundesländern bei mehr als 50 Läufen für mehr Humor in Spitälern, sozialen Einrichtungen und Pflegewohnheimen an den Start gehen. Den Höhepunkt bildet der ROTE NASEN LAUF am 10. September 2023 in Wien: Mit einem bunten Rahmenprogramm laden ROTE NASEN zum fröhlichen Bewegungs- und Familienfest – unter humorvoller Beteiligung von vielen ROTE NASEN Clowns.

Die Laufstrecke ist ein Rundparcours auf der Prater Hauptallee und entweder 1,9 oder 3,8 Kilometer lang. Es können so viele Runden wie gewünscht zurückgelegt werden – je nach Lust und Laune. Die Teilnehmer können laufend, spazierend oder walkend mitmachen, mit Ein-, Zwei- und Dreirad, mit Kinderwagen oder Rollstuhl. Egal wie schnell oder wie weit – beim ROTE NASEN LAUF ist dabei sein alles!

Lachen und Fröhlichkeit

Alle Läufer verfolgen ein gemeinsames Ziel: Durch die eigene Teilnahme andere mit einem Clownbesuch in einer schwierigen Lebenslage zu unterstützen und ihnen ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. Anders als bei anderen Veranstaltungen stehen die Sieger bereits vor dem Start fest: Kinder, Erwachsene und Senioren in Krankheit oder schwierigen Lebenssituationen, die ROTE NASEN tagtäglich mit der Kraft des Humors stärken und aufmuntern.

Der Weg dorthin kann sich für die Läufer recht unterschiedlich gestalten: Die einen nehmen die Walking-Stecken zur Hand und gehen mehr oder weniger gemütlich die Strecke ab, andere laufen mit einer Zielzeit vor Augen. Die ganz Kleinen lassen sich im Kinderwagen chauffieren und bestaunen begeistert das Spektakel, größere Geschwister fahren mit dem Laufrad, Roller oder Fahrrad. Wieder andere legen einige Kilometer im Rollstuhl zurück oder beteiligen sich am Rollator gestützt.

Man kann am ROTE NASEN LAUF auf alle erdenklichen Arten teilnehmen. Einige kommen sogar verkleidet, denn die ROTE NASEN LÄUFE sind vor allem ein Fest der Lebensfreude, die durch die Startspende wie eine Staffel an humorbedürftige Kinder, Erwachsene und Senior*innen weitergegeben wird.

ROTE NASEN LAUF in Wien

Der ROTE NASEN LAUF in Wien, der 2009 erstmals veranstaltet wurde bietet heuer am 10. September eine wunderbare Gelegenheit, ROTE NASEN Clowns außerhalb des Spitals kennenzulernen und im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück des Weges mit ihnen zu gehen. Denn die Clowns feuern als Cheerleader an und betreuen Stationen entlang der Strecke. Sie gestalten außerdem einen großen Teil des Programms auf der Hauptbühne, sie zaubern, spielen Theater und vieles mehr. Bei den diversen Mitmach-Stationen kommen nicht nur die Kleinen auf ihre Kosten. Und so verwandelt sich der Wiener Prater wieder zu einem großen Familien- und Bewegungsfest.

Inklusiver Event – ROTE NASEN LAUF für alle

Online oder direkt vor Ort anmelden. Für Menschen mit Unterstützungsbedarf gibt es auch die Möglichkeit der telefonischen Anmeldung.

Jederzeit kommen, jederzeit starten – ohne Gedränge! Der barrierefreier Laufstart ist zwischen 9:30 und 14:15 möglich.

Begleitpersonen laufen gratis mit (bitte um Vorweis des Behindertenausweises).

Behindertengerechte Toiletten stehen zur Verfügung.

Vor Ort warten Ansprechpersonen, Information und Hilfestellungen für Menschen mit Behinderung und Begleitpersonen.



ROTE NASEN LAUF Fest in Wien

Wann? Sonntag, 10. September 2023 von 9 bis 15 Uhr

Laufstart: ab 09:30 Uhr (bis max. 14:15 Uhr)

Wo? Wiener Prater (Prater Hauptallee, Höhe Meiereistraße)

Startspende:

(Kinder & Jugendliche / Erwachsene / Familien)*:

11.09.2022 – 30.09.2022: 7 € / 18 € / 36 €

01.10.2022 – 30.04.2023: 8 € / 20 € / 40 €

01.05.2023 – 08.09.2023: 9 € / 23 € / 45 €

Am 10.09.2023 vor Ort: 10 € / 25 € / 50 €

*Kinder & Jugendliche: 6-17 Jahre, Erwachsene: ab 18 Jahre, Familie: 2 Erwachsene + 1-5 Kinder/Jugendliche

Mit der Startspende unterstützen alle Teilnehmer die Clownvisiten von ROTE NASEN.

Anmeldung + Programm: ROTE NASEN LAUF