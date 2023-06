Westeinfahrt: Sanierung wirft ihre Schatten voraus

Nur nur wenige Wochen bis zur Mega-Baustelle des Sommers. Ab Juli geht Richtung Westen bei Penzing und Hietzing wohl nichts mehr. Schon kommende Woche tritt ein Teil der Umleitung stadteinwärts in Kraft.

Auch wenn allen klar ist, dass die gut 30 Jahre alten Tragwerke der Westausfahrt (Hadikgasse) dringend saniert werden müssen: Vielen Autofahrern graut davor. Umleitungen, Staus & Hitze ist im Sommer zu erwarten. Geht nicht anders, da nur in der verkehrsärmeren Zeit große Bauprojekte umgesetzt werden können. Am 13. Juni geht‘s schon ein wenig los.

Umleitung beim Einpendeln

Und zwar für die Einpendler nach Wien auf der Seite von Hietzing: Wer von der Westeinfahrt (Auhof) kommt und über die Brauhausbrücke in den 14. Bezirk fahren möchte, muss rechts in die Auhofstraße fahren, um über Stampfergasse, Brauhausbrücke und Bergmillergasse nach Penzing zu gelangen. Das direkte Abbiegen von der Wientalstraße auf die Brauhausbrücke ist wegen der Vorarbeiten für die Umleitung nicht möglich. Eine entsprechende Beschilderung wird es geben.

Westausfahrt hat noch Schonfrist

Für all jene, die aus Wien rausfahren, besteht noch ein wenig Schonfrist – in der äußeren Auhofstraße kann man in beiden Richtungen fahren, stadtauswärts ist die Befahrung bis zum Skatepark möglich. Nicht möglich wird das Linksabbiegen von der Brauhausbrücke in die Wientalstraße für die Baustellen-Dauer sein (vom 14. Bezirk kommend). Man muss großräumig ausweichen.

Ab 10./11. Juli wird groß umgeleitet

In der Nacht von 10. auf 11. Juli wird dann die Umleitung für den stadtauswärts führenden Verkehr eingerichtet. Ab der Hütteldorfer Brücke wird der Verkehr für 12 Monate (!) über den Bereich der Westeinfahrt (Hietzing) geführt. Pro Fahrtrichtung sind jeweils zwei Fahrstreifen vorgesehen. Trotzdem ist ein morgendlicher und abendlicher Stau wohl nicht zu vermeiden. Alle Autofahrer sollten mit Behinderungen rechnen.