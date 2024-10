Weststrecke der ÖBB: Das Weihnachtswunder am 15.12.

Die neue Bahn-Weststrecke durch das Tullnerfeld wird nach den verheerenden Unwettern im September am 15. Dezember wieder in Betrieb genommen. ÖBB-Chef Andreas Matthä sprach in einem Pressegespräch von einem „Weihnachtswunder“ und versicherte, dass die Infrastruktur bald wieder für den Weihnachtsverkehr bereitsteht.

„Wir kehren zur Höchstgeschwindigkeit zurück“, so Matthä. Ab dem 15. Dezember kann der vollständige Fahrplan für 2025 angeboten werden. An der Strecke arbeiten derzeit etwa 500 Mitarbeiter rund um die Uhr, um die Wiederinbetriebnahme zu sichern.

Nächste Schritte

Die ersten Schritte zur Normalisierung beginnen bereits am 4. November mit dem Pendelverkehr zwischen Wien Westbahnhof und Tullnerfeld. Ab dem 9. November sollen die S80 und S40 wieder verkehren, während der Schienenersatzverkehr vorerst bestehen bleibt.

Herausforderungen und Ausblick

Obwohl die Hauptstrecke wieder in Betrieb genommen wird, wird es im nächsten Jahr eine vierwöchige Sperre benötigen, um technische Provisorien in den Normalzustand zu überführen. Matthä betonte die Notwendigkeit, Planungsnormen aufgrund der veränderten Wetterbedingungen zu überdenken.

Die ÖBB setzen alles daran, die Kapazitäten im Güterverkehr schnell zu steigern. Aktuell liegt diese bei 75 Prozent und soll bis zum 15. Dezember auf 100 Prozent steigen. Pendler müssen sich weiterhin auf Herausforderungen im Nahverkehr einstellen.