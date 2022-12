Top Reiseziele 2023: Wien besticht erneut international

Wien wurde erneut zur unfreundlichsten Stadt der Welt gekürt, das macht aber die Bundeshauptstadt für Touristinnen und Touristen nicht weniger interessant. Denn wie bereits im Vorjahr – das WBB berichtete – wurde Wien erneut unter den weltweit besten Reisezielen 2023 gekürt.

Weltausstellung

Schon vor einer Woche reihte das amerikanische Reisemedium „Travel + Leisure“ Wien unter den „Best Places to Travel“ für das kommende Jahr ein. Besonders das 150-jährige Jubiläum der Wiener Weltausstellung mache Wien 2023 als Reisedestination spannend. Die Weltausstellung wurde auch vom WienTourismus als Jahresthema 2023 gewählt. Es sollen Wiens Geschichte und zahlreiche Jubiläen leuchtstarker Wiener Institutionen im kommenden Jahr thematisiert werden, aber auch die vielfältigen Auswirkungen der Weltausstellung auf das zeitgenössische Leben der Stadt.

Ballsaison

Auch das renommierte „Condé Nast Traveler“ zählt Wien zu den weltweit „23 Best Places to Go in 2023“. Als einzige Hauptstadt schaffte es Wien in diese Auflistung. Die Ballsaison, Kunst und Kultur und das besonders chice Hotelangebot machen Wien für das Medium zum Top-Ziel. „Internationale Rankings wie jenes von ‚Condé Nast Traveler‘ bedeuten Rückenwind für unsere Botschaft, dass Wien seine Gäste 2023 mit einer unvergleichlichen Fülle an Highlights erwartet“ so der Tourismusdirektor Norbert Kettner.