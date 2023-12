Wien Holding: Advent-Hits für Buben und Mädchen

Um Kindern die Wartezeit auf das Christkind zu verkürzen, bieten viele Wien-Holding-Unternehmen wie Jüdisches Museum Wien, Mozarthaus Vienna, Haus der Musik, DDSG Blue Danube und MusikTheater an der Wien ein Top-Programm.

DDSG Blue Danube: „Nikolo-Schifffahrt“. Am 8. Dezember gehen die MS Admiral Tegetthoff und die MS Dürnstein auf einen Nikoloausflug. An Bord der MS Dürnstein verzaubert Clown Poppo mit Magie, Comedy und Kinderliedern. An Bord der MS Admiral Tegetthoff können sich Kinder über eine Kasperlvorstellung freuen. Infos: ddsg-blue-danube.at

Mozarthaus Vienna: „Weihnachten bei Mozart“. In einem interaktiven Workshop im Mozarthaus Vienna können Kinder (4 bis 12 Jahre) erleben, wie er und seine Familie damals gelebt und Feste gefeiert haben – und so Mozarts musikalische Welt spielerisch entdecken. Anmeldung unter ticket@mozarthausvienna.at – weitere Infos: mozarthausvienna.at

Jüdischen Museum Wien: „Weihnukka“ feiern. Wenn in den Weihnachtsferien im Jüdischen Museum Wien „Weihnukka“ gefeiert wird, ist das „richtige“ Chanukka-Fest schon vorbei. Das macht aber nichts, man kann im Museum ja immer feiern. Kinder erleben, was es mit diesem Fest auf sich hat und wie der Weihnachtsbaum nach Wien kam. Infos: jmw.at

Haus der Musik: „Weihnachtliche Kinderkonzerte“. Mit lustigen Mitmachliedern im Gepäck ist der beliebte Kinderliedermacher Bernhard Fibich zurück im Haus der Musik. Am 17., 19., 20., 21., 22. und 23. Dezember (jeweils 15.30 Uhr) singt Fibich mit den Kindern Advent- und Weihnachstlieder. hausdermusik.com

MusikTheater an der Wien: „Wo die wilden Kerle wohnen“. Mit Oliver Knussens „Wo die wilden Kerle wohnen“ steht heuer eine Familienoper auf dem Programm. Das Stück basiert auf einem Bilderbuch. Von seinem Kinderzimmer aus macht sich der kleine Max auf die Reise zu einer fernen Insel. theater-wien.at – weitere Infos: wienholding.at