Wien ist bis 11. August die Hauptstadt des Tanzens

Bis 11. August bringt ImPulsTanz, Europas größtes Festival für Tanz und Performance, Tanz aus der ganzen Welt in Performances auf die Bühnen Wiens, in Ausstellungen ins Museum und in Filmen auf die Kinoleinwand.

In einer Vielzahl von Workshops können Tanzanfänger bis Profis neue Skills erlernen und aktiv werden. Im Programm finden sich internationale Tanzstücke aus Südafrika bis Südkorea: So zaubert Dada Masilo in der Uraufführung ihres HAMLET eine gewitzte, zeitgenössische Theaterperformance mit Tanz, Gesang, Violine und Percussion.

Klanggewitter & Contemporary

Anne Teresa De Keersmaekers Tänzer stürzen sich in das Klanggewitter von Vivaldis Die vier Jahreszeiten. Erstmals zu Gast ist Kim Sungyong mit der Korea National Contemporary Dance Company, der in seinem großen Gruppenstück JUNGLE dazu auffordert, über das Gewicht und die Tiefe der menschlichen Existenz nachzudenken. Für alle, die selbst aktiv werden möchten, vermitteln mehr als 150 international anerkannte Dozenten und Choreografen ihr Wissen.

Burgtheater Vestibül

In der ImPulsTanz Festival Lounge im Burgtheater Vestibül kann man allabendlich spannende Wiener Live Acts und DJs erleben. Am 9. und 10. August wird dann gleich zweimal hintereinander gefeiert – bei den großen ImPulsTanz Soçial Weekender Partys im Arkadenhof des Wiener Rathaus.

INFO

Bis 11. 8. 24

impulstanz.com