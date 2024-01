Wien-Marathon läuft mit neuer Spitze ins Jahr

Es ist ein echtes Erdbeben in der Laufszene: „Mister Marathon“ und VCM-Erfinder Wolfgang Konrad geht mit 65 in Pension. Mit Sohn Dominik und Kathrin Widu übernimmt ein seit 2019 bewährtes Team die Führung.

Ohne Zweifel hat Wolfgang Konrad österreichische Sportgeschichte geschrieben. Der oft sehr direkte Tiroler bildete mit Dietmar Millonig und Robert Nemeth in den 1980er-Jahren ein Läufertrio, das sich in der erweiterten Weltspitze etablieren konnte. Nach seiner sportlichen Laufbahn blieb er dem Erfolgsweg treu und riskierte beim ersten Frühlingsmarathon 1983 auch persönlich einiges. Und die Rechnung ging auf: Unter seiner Führung wuchs der Marathon jedes Jahr, bis er zu einem weltweit anerkannten Topevent mit 40.000 Teilnehmern und Weltklasse-Zeiten wurde. Die enge Verbindung zu Laufgott Haile Gebrselassie mit seinen Halbmarathon-Starts war einer von vielen großartigen Höhepunkten.

Vier Jahrzehnte sind genug

Doch 40 Jahre machen auch müde. Mit 65 Jahren übergibt Wolfgang Konrad einen gut bestellten Marathon-Stall und geht in den Ruhestand. „Ich habe viel geschaffen, verändert und erreicht. Nach 40 Jahren in der Organisation von Sportveranstaltungen ist die Zeit gekommen, ,Danke‘ zu sagen und zufrieden das Zepter an eine jüngere Generation zu übergeben.“ Insgesamt leitete „Mister Marathon“ 150 Sportveranstaltungen seit 1983, ab 1989 mit der Durchführung des Marathons.

Neues, bewährtes Team

Das neue Team ist kein unbekanntes, sondern hat sich in den letzten Jahren die Sporen verdient. Der 35-jährige Dominik Konrad ist nun alleiniger Geschäftsführer der Enterprise Sport Promotion GmbH. Kathrin Widu, 41, bleibt alleinige Geschäftsführerin der Vienna City Marathon Marketing- und Vertriebs GmbH. Dominik Konrad freut sich auf die Herausforderung: „Der Laufsport und der Marathon begleiten mich bereits mein ganzes Leben. In den 17 Jahren, die ich in der VCM Group arbeite, habe ich viele Entwicklungsphasen des Unternehmens und unserer Veranstaltungen miterlebt und aktiv daran mitgewirkt. Ich bedanke mich bei den vielen engagierten Personen in unserem Team und besonders bei meinem Vater.“