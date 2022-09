Wien rüstet sich für Bundespräsidenten-Wahl

Das Rennen um das höchste Amt im Staat ist in vollem Gange. Am 9. Oktober findet die Bundespräsidenten-Wahl 2022 statt. Damit die Wahl ordnungsgemäß stattfinden kann, sind noch einige Vorkehrungen zu treffen. Alllein in Wien müssen für die knapp 1.500 Wiener Wahllokale vorbereitet werden.

12.000 Menschen am Wahlsonntag im Einsatz

Im Wahl-Logistik Center stellen die Mitarbeiter der MA 54 das Inventar für die Wiener Wahllokale bereit. Über 2.400 Wahlzellen, 950 Wahlurnen, 2.930 Tische, 2.450 Schreibbretter und 100 Trennwände werden für den Wahlsonntag benötigt. Bei der Wahl selbst sind in Wien rund 12.000 Menschen für die Demokratie im Einsatz.

(C) C.Jobst/PID: Bürgermeister Michael Ludwig besuchte das Wahl-Logistik Center in Floridsdorf

Am Freitag, 2. September 2022, besuchte Stadtchef Michael Ludwig die Lagerhallen und Werkstätten in der Oswald-Redlich-Straße in Floridsdorf. „Ich danke den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MA 54 für den Einsatz für die Demokratie. Ihre Arbeit im Vorfeld ist genauso wichtig wie der Einsatz der Wahlsprengel-Leiter und Wahlbeisitzer am Wahlsonntag“, sagte Ludwig.