Wiener Bäder starten ab 2. Mai in die Saison

Der wechselhafte April lässt es zwar kaum vermuten, aber: Der Sommer kommt bestimmt. Der wechselhafte April lässt es zwar kaum vermuten, aber: Der Sommer kommt bestimmt. Gut, dass die Wiener Freibäder bereits in den Startlöchern für die Badesaison 2023 stehen.

Am 2. Mai eröffnen die 17 Freibäder und 11 Familienbäder in der Stadt und laden zum erfrischenden Badespaß ein.

Brigittenauer Bad

„Die Wiener Bäder sind bereit! Wir freuen uns auf die kommende Badesaison, die den Wienerinnen und Wienern einen unvergesslichen Sommer voller Freizeitspaß ermöglicht. Auch in diesem Jahr steht den Gästen der Wiener Bäder ein abwechslungsreiches Angebot zur Verfügung – wie zum Beispiel Kinderprogramme oder Schwimm- und Sportkursen freuen“, so Vizebürgermeister und zuständiger Stadtrat für Wiener Bäder Christoph Wiederkehr.

(C) PID/Christian Fürthner: Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und Abteilungsleiter der MA 44, Hubert Teubenbacher.

Im Rahmen der Bäderstrategie 2030 investiert die Stadt mehr als 115 Millionen Euro in die Bäder. So etwa im Brigittenauer Bad, das noch in dieser Saison mit einem neuen Außenbecken aufwarten soll. Die Eröffnung ist pünktlich zum Ferienbeginn 2023 geplant. Auch im Großfeldsiedlungsbad laufen bereits die Bauarbeiten für eine zweite Schwimmhalle.

Die mit 102 Meter längste Rutsche der Städtischen Bäder im Schafbergbad muss generalsaniert werden. Gleichzeitig wird ein neues Rutschenzielbecken mit einem Sofaauslauf errichtet.

Schwimmkurse

Die Wiener Bäder erweitern ihr Angebot an Schwimmkursen für Kinder und Jugendliche in der kommenden Badesaison. In zehntägigen Intensivkursen, die jeweils zwei Wochen von Montag bis Freitag stattfinden, erlernen die Teilnehmer wichtige Schwimmkenntnisse. Auf Nachfrage gibt es auch Schwimmkurse für Erwachsene. Die Anmeldung für diese Kurse ist ab Juni 2023 online möglich.