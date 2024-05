Fußball: Wiener Frauen Cup-Finale in der Generali-Arena

Am Mittwoch, 29. Mai, öffnet die Generali-Arena für ein besonderes Spiel ihre Pforten: Die Landesligisten SU Schönbrunn und SG FAC-USC Landhaus 1b stehen einander ab 19 Uhr im 11. Wiener Frauen Cup-Finale gegenüber.

Auf dem Weg ins Finale setzten sich die Floridsdorferinnen bei Paulaner Wien (11:0), Wiener Viktoria (3:0) und Essling (1:0 n. Verlängerung) durch. Schönbrunn hatte in der ersten Runde ein Freilos, schlug Kapellerfeld (7:0) und bezwang im Halbfinale auswärts Landesliga-Tabellenführer und Cup-Titelverteidiger Altera Porta (2:1). Vor dem Showdown in der Generali-Arena steht noch die letzte Meisterschaftsrunde auf dem Programm. Schönbrunn ist Dritter, gastiert beim Zweiten Dynamo Donau. FAC – USC Landhaus 1b (5.) empfängt die Wiener Viktoria (8.).

Natürlich lohnt sich auch ein Blick auf die vergangenen Landesliga-Duelle der WFV-Cup-Finalisten. Am 22. Oktober trennte man sich torlos, am 9. Mai – also erst vor einigen Wochen – feierte Schönbrunn einen 3:0-Heimsieg. Torschützinnen waren Larissa Löffler und mit einem Doppel-Pack Johanna Albrecht. Aufgrund der stärkeren Saison fällt Schönbrunn am kommenden Mittwoch in der Generali-Arena die Favoritenrolle zu. Aber Cup-Bewerbe folgen schließlich oft eigenen Gesetzen. Man darf gespannt sein, ob sich diese Fußball-Weisheit wieder einmal bewahrheitet. Fest steht jedenfalls, dass beide Teams alles in die Waagschale werfen werden!

Es ist freier Eintritt, Krone TV überträgt ab 18.55 Uhr, fan.at streamt live. Beide Vereine konnten sich bereits in die Siegerliste dieses Bewerbs eintragen. Schönbrunn triumphierte 2022, Landhaus war 2014 und im Jahr darauf erfolgreich.

Alle Ergebnisse der WFV-Ligen und Cup-Bewerbe auf wfv.at!