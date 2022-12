Wiener Handel profitiert von Silvestergeschäft

Der Einzelhandel musste in den letzten Jahren aufgrund des Coronavirus schwere Rückschläge hinnehmen. Viele Geschäfte mussten geschlossen bleiben und somit Umsatzeinbußen in großem Ausmaß verzeichnen. Nun, da die Silvestersaison ansteht, bietet sich für den Handel die Chance, mit einem wichtigen Umsatzschub den Verlust aus dem letzten Jahr wieder wettzumachen.

Fast 50 Euro für den Jahreswechsel

„Silvester ist vor allem ein kulinarisches Fest, das viele Wiener im Kreise der Familie und mit Freunden verbringen. Sekt, Champagner, Glücksbringer, Dekoartikel und Lebensmittel aus der Feinkostabteilung sind die Hauptumsatzbringer zu Silvester“, so Gumprecht. Für den guten Rutsch ins Neue Jahr investieren die Wiener durchschnittlich 47 Euro. Sekt, Champagner, Glücksbringer, Dekoartikel und Lebensmittel aus der Feinkostabteilung sind die Hauptumsatzbringer zu Silvester.

Lebensmittel & Glücksbringer

Besonders die Ausgaben für Essen und Trinken steigen vor den Festtagen und vor Silvester deutlich. „Der Lebensmittelhandel verzeichnet rund um die Feiertage die ‚höchsten Peaks‘ des Jahres“, so Gumprecht. Auch dem Brauch vom Silvester- oder Neujahrsglücksbringer folgen heuer wieder rund die Hälfte der Wiener. Ein Großteil der Glücksbringer wird bei einem der mehr als 200 Glücksbringerverkaufsstände gekauft, die von 27. bis 31. Dezember Silvesterware anbieten.

Wichtigkeit von Gutscheinen für den Handel

Zahlreiche Menschen nutzen die Tage nach Weihnachten, um ihre Gutscheine und Geldgeschenke einzulösen. „Zugutekommt den Händlern dabei, dass die meisten Leute bei Gutscheinen mehr ausgeben als den Nennwert.“, so Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Öffnungszeiten zu Silvester

Da der 31. Dezember heuer auf einen Samstag fällt, gelten folgende Öffnungszeiten: Der Handel hat generell bis 17 Uhr, der Le­bensmittelhandel bis 18 Uhr offen. Der Süßwarenhan­del, Blumenhandel und der Handel mit Silvesterartikel darf bis 20 Uhr geöffnet bleiben. Am Neujahrstag (1. Jänner 2023) gelten die Sonderöffnungszeiten für Verkaufsstellen an Bahnhöfen.

Silvestermärkte zwischen Weihnachten und Silvester

– Innere Stadt: Silvestermarkt in der Mahlerstraße und der Neujahrsmarkt am Michaelerplatz

– Favoriten: Neujahrsmarkt in der Fußgängerzone Favoriten

– Hietzing: Kultur- und Neujahrsmarkt Schloss Schönbrunn

– Floridsdorf: Neujahrsmarkt am Franz-Jonas-Platz