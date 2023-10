Wiener Netze: Lehrgang für Elektropraktiker

In nur drei Monaten zum neuen Job? Das geht! Die Wiener Netze suchen aktuell Elektropraktiker. Der neue Lehrgang ist ein Angebot für Quereinsteiger (Männer und Frauen), die ein bissl technisches Interesse haben. Voraussetzungen: 19 Jahre alt, Pflichtschulabschluss, Deutsch B1, Führerschein B.

11 Männer haben den ersten Lehrgang der Wiener Netze im heurigen Sommer bereits absolviert. So wurden etwa aus einem gelernten Dachdecker, aus einem Sänger sowie aus einem Arbeitssuchenden Elektropraktiker. Sie treffen sich jetzt täglich um 7 Uhr bei den Wiener Netzen, erhalten ihre Arbeitsaufträge und fahren gemeinsam mit den Monteuren zu den Kunden, um Stromzähler zu tauschen oder Ein- und Abschaltungen vorzunehmen.

Fixe Arbeitszeiten und abwechslungsreiche Tätigkeit

„Ich finde die Arbeitszeiten super. Weil ich um 15 Uhr aufhören kann und dann noch Zeit für mein Kind habe“, sagt etwa Christian Reichl (29). „Mir taugt es, dass ich unterwegs bin und mit Menschen zu tun habe. Jeder Arbeitstag ist anders und ich liebe die Abwechslung“, erzählt Mario Kamenoff-Penoff, der bis vor kurzem noch als Entertainer durchs Land zog. „Ich lern durch den Job Wien kennen.“, verrät Reichl.

Neuer Lehrgang ab Jänner 2024

Der neue Lehrgang startet am 8. Jänner 2024. Bewerbungen bitte ab sofort via E-Mail: zaehlermonteur@bfi.wien. Die ersten Gespräche sind im November geplant. „Es ist sicher von Vorteil, wenn man ein bisschen eine technische Vorahnung hat. Aber schaffbar ist die Ausbildung sicher“, sagt Reichl und: „Die Arbeitszeiten sind super, es ist ein sicherer Job und der Lohn landet pünktlich am Konto!“