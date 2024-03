Wiener Neustadt: Frühjahrsputz von 8. bis 12. April

Die Stadt Wiener Neustadt zählt zu den saubersten in ganz Niederösterreich und das vor allem durch die tatkräftige Unterstützung bei der alljährlichen Frühjahrsputz-Aktion.

Die groß angelegte Reinigungsaktion hat sich als vorbildhaft bewährt und findet heuer von 8. bis 12. April statt. Jedes Jahr helfen dutzende Bürger, Vereine, Schulen und öffentliche Institutionen dabei, Grünflächen, Flure oder Straßengräben zu säubern.

„Die Aktion soll das Bewusstsein für die Sauberkeit im öffentlichen Raum weiter stärken und die Menschen motivieren, gemeinsam einen Teil zum Umweltschutz beizutragen. Es freut uns daher sehr, dass sich jedes Jahr so viele freiwillige Helferinnen und Helfer am Frühjahrsputz beteiligen, die sich die Zeit nehmen und gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Grünflächen oder Straßengräben frei von Müll sind. Wir bedanken uns schon jetzt bei allen, die auch heuer wieder mithelfen und einen wesentlichen Beitrag für ein ‚Sauberes Neustadt‘ leisten“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger, Infrastrukturstadtrat LAbg. Franz Dinhobl und Umweltstadtrat Norbert Horvath.

Jetzt anmelden und mitmachen

Wer mitmachen möchte, kann sich ab sofort telefonisch bei Thomas Fletischbacher unter 02622/373-623 oder per Mail an thomas.fletischbacher@wiener-neustadt.at sowie an Christian Reinthaler unter 0676/88 373 2672 oder mit einer Mail an christian.reinthaler@wiener-neustadt.at anmelden – die Teilnehmer bekommen die notwendigen Utensilien wie Müllsäcke und Co. von der Stadt zur Verfügung gestellt.

Auch eine Online-Anmeldung unter https://wrneustadt.umweltverbaende.at/ ist möglich.