Wiener Neustadt: Faschingsfest für Kinder am Hauptplatz

Die närrische Zeit macht auch vor Wiener Neustadt nicht halt. Am Faschingsdienstag, dem 13. Februar, wird es daher am Hauptplatz bunt. Besonders Kinder bis 14 Jahre sind herzlich eingeladen.

Die Eulen Faschingsgilde rund um Präsident Christian Guttmann veranstaltet am Faschingsdienstag ein Faschingsfest für Familien und Kinder mit einem vielfältigen Programm sowie Attraktionen wie Kinderschminken, einer Hüpfburg und Luftballons. Zielgruppe sind Kinder bis 14 Jahre. Die Stadt Wiener Neustadt unterstützt die Eulen hierbei mit der nötigen Infrastruktur (Bühne, Bänke, Zelte usw.).

„Ein Faschingsfest direkt in unserer schönen Innenstadt ist eine wundervolle Idee. Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam mit Christian Guttmann und seiner Eulen Faschingsgilde ein buntes Programm auf die Beine gestellt haben. Es ist für jeden etwas dabei, aber überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie unsere Innenstadt am Faschingsdienstag für einen lustigen Nachmittag voller Show und Spaß. Insbesondere unsere Kleinsten werden sich vom Programm begeistert zeigen“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat Franz Piribauer.

Das Programm: