Wiener Neustadt: MÄX lädt zum „BOLD ARTS Festival“

Unter dem Motto „be proud…be loud…BE BOLD!“ präsentiert die Jugendlocation MÄX zum ersten Mal das „BOLD ARTS Festival“ in Wiener Neustadt. Von 7. bis 21. Oktober wird ein vielfältiges Programm geboten.

Das Kunstfestival vereint Street Art Spots, Graffiti, Workshops, Crowd-Painting, Murals, Events, eine Ausstellung und ein Pop-Up-Walk-In-Tattoostudio. Ein Highlight wird die künstlerische Gestaltung von drei Wänden, zwei davon im MÄX in der Singergasse und eine in der Innenstadt – und zwar an einem Schulgebäude des Babenbergerring Gymnasiums.

„Das MÄX hat sich nach einem Jahr bereits zur beliebten Eventlocation etabliert. Von Musik und Kultur über Lifestyle und Sport bis hin zu Workshops gibt es in der Jugendlocation zahlreiche verschiedene Angebote. Mit dem ‚Bold Arts Festival‘ haben sie nun das erste Kunstfestival in unserer Stadt auf die Beine gestellt und damit geht es einen weiteren Schritt in eine veranstaltungsreiche Zukunft. Ein großes Dankeschön geht an alle Künstlerinnen und Künstler, Initiatorin Birgit Klauser sowie Lisa Salinger vom MÄX, die sich bei dem Festival einbringen und es besonders machen werden. Wir blicken gespannt auf die Festivaltage“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer.

Das Programm:

Oktober, Einlass 22 Uhr, Beginn 23 Uhr: Drum’n’Bass Night im MÄX hosted by pitchblack crew mit Crowd-Painting und Visuals von Gemälden

bis 14. Oktober und 16. bis 19. Oktober jeweils 14 bis 18 Uhr:

Art Gallery der Künstler mit Street Art Einflüssen, Pop Art, abstrakte Kunst, Grafikdesign, Illustrationen oder Akt-Malerei in der MÄX-Hall bei freiem Eintritt. Für Schulklassen gegen Voranmeldung auch vormittags geöffnet – inkl. Unterrichtsmaterial!

Oktober von 15 bis 18 Uhr: Graffiti-Workshop und Foto-Workshop beim Skatepark Wiener Neustadt (Teilnahmegebühr jeweils 30 Euro, Anmeldung an office@maex-wn.at)

bis 21. Oktober jeweils 14 bis 20 Uhr: Tattoo-Walk-In-Tage in der MÄX-Lounge (Preise nach Vereinbarung)

Tattoo-Walk-In-Tage in der MÄX-Lounge (Preise nach Vereinbarung) Oktober, Einlass 21 Uhr, Beginn 21.30 Uhr: große Closing-Party „Urban Beats“ hosted by nutpark im MÄX

Weitere Infos unter www.maex-wn.at/events/baf-boldarts-festival/

Tickets zu den Events gibt es im Webshop: www.webshop-wn.at