Wiener Neustadt: Ostermarkt am Dom und Kinder-Osterfest

Die Stadt Wiener Neustadt lädt gemeinsam mit „So Schmeckt Niederösterreich“ auch heuer zum „Ostermarkt am Dom“.

Am 22. und 23. März stehen Genuss, Regionalität, Kunsthandwerk und Musik im Vordergrund. Für die Kleinsten gibt es am 30. März ein großes Kinder-Osterfest im Stadtpark mit Action, Spiel und Spaß – auch der Osterhase wird vorbeischauen. Ebenso am 30. März findet der bBio Obstbaum- und Beerenstrauchverkauf im Bürgermeistergarten statt.

„Der Ostermarkt im Dom ist zu einem beliebten Fixpunkt im Veranstaltungskalender geworden, der zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Stadt und Region anlockt. Veranstaltungen wie diese zeigen, dass wir unser Motto ‚Stadt und Land mitanand‘ Tag für Tag leben.“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger, Kultur- und Tourismusstadtrat Franz Piribauer und Stadträtin Erika Buchinger unisono.

Der Ostermarkt am Dom

Heuer warten am Ostermarkt 20 Hütten mit einem bunten Sortiment auf die Besucher. Die Aussteller bieten Ostereier, selbstgemachte Liköre, regionale Schmankerl und vieles mehr an. Abgerundet wird alles mit regionalem Kunsthandwerk. Die Musik darf natürlich auch nicht fehlen: Den Anfang macht am Freitag um 12 Uhr die Eisenbahnermusik Flugrad. Am Samstag starten die Kuchlbankbuam um 10 Uhr. Die Eröffnung findet am Freitag, dem 22. März, um 16 Uhr statt.

Das Kinder-Osterfest

Spaßig wird’s am 30. März von 9 bis 13 Uhr im Stadtpark: das Kinder-Osterfest bietet ein Programm für Klein und Groß. Neben einem Riesenseifenblasen-Workshop und Kinderschminken, können auch Fotos in der Fotobox gemacht werden. Auch der Osterhase kommt vorbei und bringt kleine Schokohasen mit. Um 10 Uhr startet die Zaubershow mit Kinderzauberin „Magic Franky“.

Alle Infos zu Ostern in Wiener Neustadt finden Sie unter: www.wiener-neustadt.at/ostern2024

Der Arche Noah Vielfaltsbetrieb

Am Samstag, dem 30. März, haben Garten-Interessierte von 10 bis 16 Uhr im Bürgermeistergarten die Möglichkeit, vom Arche Noah Vielfaltsbetrieb Bio Obstbäume und Beerensträucher zu kaufen. Der Bio-Jungpflanzenverkauf findet dann am Freitag, dem 26. April, von 12 bis 18 Uhr, und am Samstag, dem 27. April, von 10 bis 17 Uhr, statt. Der Eintritt ist frei, Transportschachteln sollen selbst mitgebracht werden. Am 26. April wird auch Komposterde durch die WNSKS verteilt – nur solange der Vorrat reicht.