Wiener Neustadt: Revival Konzert 30 Jahre „Falco Symphonic“

Am Donnerstag, dem 6. Juni, geht in Wiener Neustadt ein ganz besonderes Konzert-Highlight über die Bühne. Ein 100-köpfiges Orchester, die Original Falco-Band und bekannte österreichische Sängerinnen und Sänger lassen den „Falken“ wieder fliegen.

Anlässlich des 30. Jahrestages des legendären „Falco Symphonic“-Konzertes am Domplatz gibt es am Maria Theresien-Platz vor der Militärakademie ein Revival. Organisiert und arrangiert wie vor 30 Jahren von Wiener Neustadts Stadtmusikdirektor Raoul Herget und Falco-Bandleader Thomas Rabitsch wird das exakt gleiche Programm wie am 12. Mai 1994 mit 100-köpfigem Orchester, der originalen Band von damals und bekannten Sängerinnen und Sängern zum Besten gegeben.

„Das Falco-Konzert am Wiener Neustädter Domplatz ist bis heute eines der großen Highlights in der Event-Geschichte der Stadt Wiener Neustadt. Doch auch darüber hinaus werden wir immer wieder darauf angesprochen und ist das Konzert in den Köpfen sehr vieler Menschen präsent. Aus diesem Grund war und ist es nur logisch und konsequent, dass wir anlässlich des 30. Jahrestages des Konzerts ein Revival starten. Wir haben den Termin bewusst so gewählt, dass er während des Städtetags liegt und somit auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bzw. Vertreterinnen und Vertreter der österreichischen Städte in den Genuss dieses Schmankerls kommen. Der Eintritt ist natürlich für alle frei. Ich freue mich auf einen Leckerbissen und danke vor allem Stadtmusikdirektor Raoul Herget und Bandleader Thomas Rabitsch für die Initiative“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Facts zum „Falco Symphonic“ 2024