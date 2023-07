Wiener Neustadt Gastgeber der U23-Baseball-EM

Von 8. bis 12 August geht am Wiener Neustädter Ducksfield erneut ein besonderes Highlight dieses Sportjahres in der Stadt Wiener Neustadt über die Bühne oder besser gesagt das Feld. Denn Wiener Neustadt ist Austragungsort der U23-Europameisterschaft im Baseball.

Acht Mannschaften – darunter Österreich, Frankreich, Italien, Belgien, Deutschland, Niederlande, Tschechien und Großbritannien – zieht es für die EM nach Wiener Neustadt. Sechs von diesen Teams werden auch hier ihr Quartier aufschlagen – einige von ihnen im zu diesem Zeitpunkt neu eröffneten Hotel in der Gesundheitswelt. Die österreichische und deutsche Nationalmannschaft trainiert schon eine Woche vorher in Wiener Neustadt. Den Bustransfer übernimmt die wnsks GmbH.

„Die Wiener Neustädter Diving Ducks sind in den vergangenen Jahren zu einer Top-Adresse im österreichischen Baseball geworden. Als Sportstadt freut es uns daher besonders, dass diese U23-Europameisterschaften in Wiener Neustadt stattfinden werden. Vor allem, da die Jugendarbeit im Fokus der Wiener Neustädter Vereine steht. Wichtig zu erwähnen ist natürlich auch der touristische Wert für unsere Stadt, den diese Veranstaltung mit sich bringt. Wir möchten uns an dieser Stelle bei den ehrenamtlichen Funktionären der Ducks bedanken, die dieses Event möglich machen. Einmal mehr wird deutlich, wie wichtig eine gelebte und engagierte Partnerschaft zwischen Stadt und den Vereinen ist“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Sportstadtrat Philipp Gruber.

Mehr Infos unter www.baseballsoftball.at