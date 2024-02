Wiener Neustadt: Weibliche REDEN! am Internationalen Frauentag

Anlässlich des Internationalen Frauentages lädt die Stadt Wiener Neustadt gemeinsam mit der wortwiege am Freitag, dem 8. März, in die Kasematten.

Die Theaterserie „REDEN!“ mit Festivalleiterin Anna Maria Krassnigg und Kulturphilosoph Wolfgang Müller-Funk widmet sich an diesem besonderen Abend historischen und zeitgenössischen Reden von zwei berühmten Schriftstellerinnen – Bertha von Suttner und Virginia Woolf.

„Es freut mich sehr, dass wir in Kooperation mit der wortwiege und ihrer beliebten Theaterserie ‚REDEN!‘ am Internationalen Frauentag einen besonderen Abend mit Worten zweier berühmter, starker Frauen zelebrieren dürfen. Der karitative Charakter steht dabei im Mittelpunkt, denn der Reinerlös wird an zwei Vereine gespendet, die sich für das Wohl von Frauen einsetzen. Lasst uns den Abend genießen, ihn zum Austausch und Vernetzen nutzen und dabei Gutes tun“, so Frauenstadträtin Erika Buchinger.

Die Schauspielerinnen Petra Staduan und Nina C. Gabriel werden an diesem Abend die Reden von Virginia Woolf „Ein Zimmer für sich allein“ und Bertha von Suttner „Die Entwicklung der Friedensbewegung“ zum Leben erwecken.

Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr. Anschließend wird zu einem Get-Together in der Strada Coperta geladen, wo der Abend mit den Künstlerinnen ihren Ausklang findet. Der Reinerlös des Abends geht an den Verein „wendepunkt“ und die Weiberwirtschaft.

Update: Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft!