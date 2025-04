Pflege-Couch: Mobile Beratungstour durch die Stadt

Mit der „Wiener Pflege-Couch“ bringt der Fonds Soziales Wien (FSW) Beratung direkt dorthin, wo sich die Wiener aufhalten – in Einkaufszentren, im Freibad oder auf öffentlichen Plätzen. Bis September bietet die Tour niederschwellige Information zu Pflege und Betreuung quer durch die Stadt.

Pflege betrifft viele, oft früher als erwartet. Doch der Weg zu Unterstützung ist für manche eine Hürde. Um das zu ändern, startet der Fonds Soziales Wien mit einem neuen, mobilen Format: der „Wiener Pflege-Couch“. In entspannter Wohnzimmer-Atmosphäre können sich Interessierte mit Experten austauschen, Fragen stellen und sich frühzeitig informieren. Die Aktion läuft bis September und endet mit dem großen „Wiener Tag der Pflege“.

Beratung im Vorbeigehen – ein neues Konzept

Der Auftakt im Westfield Donauzentrum war ein voller Erfolg: Zahlreiche Besucher:innen nahmen Platz auf der „Wiener Pflege-Couch“ und nutzten die Gelegenheit zum offenen Gespräch. Das neue Angebot ist Teil der FSW-Strategie, Beratung einfacher und zugänglicher zu machen. Sozialstadtrat Peter Hacker unterstrich beim Start: „Es ist wichtig, sich frühzeitig mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Dieses Format ermöglicht das auf niederschwellige Weise – ganz ohne Hürden.“

Pflege für jedes Alter und jede Lebenslage

Die mobile Couch-Tour thematisiert unterschiedlichste Aspekte der Pflege: von Kinderkrankenpflege über psychosoziale Gesundheit bis hin zur Vielfalt im Pflegealltag. Je nach Standort werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, begleitet von Fachleuten aus dem FSW und Partnerorganisationen. So steht am 21. Mai im Gesundheitszentrum Mariahilf alles im Zeichen der Unterstützung für pflegende Angehörige, während am 20. August im Strandbad Gänsehäufel Wohnen und Pflege im Mittelpunkt stehen.

„Einfach vorbeikommen, Platz nehmen und informieren“

FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler betont: „Sich Hilfe zu suchen, ist für viele eine Überwindung. Deshalb gehen wir dorthin, wo die Menschen sind.“ Die nächsten Stopps der Pflege-Couch liegen in den Bezirken 6, 10 und 22. Ein besonderer Termin richtet sich im Juni exklusiv an Schüler, um Pflegeberufe früh ins Bewusstsein zu rücken. Den Abschluss der Tour bildet am 19. September der „Wiener Tag der Pflege“ am Christian-Broda-Platz – mit dem Schwerpunkt Demenz.

Mehr Informationen zur Tour unter www.fsw.at/wienerpflegecouch2025