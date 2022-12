Wiener Testlabor erfüllte 200 Christkindlwünsche

Inflation und Teuerung führten zu massiven Preissteigerungen. Für viele Familien reicht das Monatsbudget oft nur für das Notwendigste. Gerade zu Weihnachten, wenn das Christkind große und kleine Wünsche erfüllen soll, eine schwierige Situation. Die Caritas und viele freiwillige Christkindlhelferinnen und -helfer brachten mit der Christkindlbriefaktion auch heuer wieder Kinderaugen zum Strahlen. Auch Unternehmen, wie das Wiener Labor Lifebrain unterstützten die Aktion.

Wichtige Unterstützung

„Mit der Christkindlbriefaktion wollen wir möglichst vielen Kindern in Österreich an Weihnachten eine Überraschung bereiten. Lifebrain macht mit der Unterstützung der Aktion heuer 200 leuchtende Kinderaugen möglich. Vielen herzlichen Dank dafür“ so Klaus Schwertner, geschäftsführender Caritasdirektor der Erzdiözese Wien. Über 200 Christkindlwünsche erfüllte das Team von Lifebrain, Geschenke für Kinder aus 17 Einrichtungen der Caritas wurden verteilt.

„Es ist uns wichtig, gerade in schwierigen Zeiten dort zu unterstützen, wo Hilfe dringend notwendig ist. Als Zeichen der Mitmenschlichkeit unterstützen wir dieses Weihnachtswunder für die Familien,“ erklärt Michael Havel, CEO und Mitgründer von Lifebrain.

Zusätzlich wurden den Mutter-Kind-Häusern der Caritas REWE Gutscheine im Wert von über 50.000 Euro gespendet. Die Spende entstand in Kooperation der REWE, Lifebrain und Syn-Group Management. „Frauen und deren Kinder in schwierigen Zeiten zu unterstützen und unbürokratisch zu helfen ist uns ein großes Anliegen. Daher freuen wir uns, gerade in der stressigen Weihnachtszeit für Entlastung sorgen zu können.“ erklärt Markus Geyer, BIPA Geschäftsführer.