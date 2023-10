Wiens 1. Brotbackschule feiert ihren 5. Geburtstag

Zeit ist der entscheidende Faktor, wenn es um gutes Brot geht. Das weiß man wohl nirgends besser als bei „Kruste & Krume“, Wiens erster Brot-Backschule die jetzt den 5 Geburtstag feiert.

Gut Ding braucht Weile, heißt es. Und wenn dieses Sprichwort auf ein Lebensmittel besonders zutrifft, dann ist es wohl Brot. Zeit ist der entscheidende Faktor für das Gelingen von Sauerteig, das wissen Barbara van Melle und Simon Wöckl.

Sie haben zusammen mit „Kruste&Krume“, im 4. Bezirk in der Heumühlgasse 3 die erste Brotbackschule dieser Art in Österreich geschaffen. Einen Ort im Zeichen des Brothandwerks, einen Ort der Wissensvermittlung, einen Ort des Genusses. Fünf Jahre sind das nun her und seitdem hat sich viel getan.

Wir sind überzeugt davon, dass Brotbacken glücklich macht (Barbara van Melle)

Doch von Anfang an: Alles begann mit dem enormen Erfolg von Barbara van Melles Bestseller „Der Duft von frischem Brot“, der 2015 erschien. Die aus zahlreichen TV-Formaten bekannte Moderatorin und Gestalterin engagierte sich zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahren als Leiterin von Slow Food Wien für ursprüngliche Lebensmittel und deren Rettung bzw. Erhalt für die nachfolgenden Generationen.

Im Jänner 2016 organisierte van Melle dann das erste Brotback-Festival Österreichs in der Alten Post in Wien, wo sie auf Simon Wöckl traf. Er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits sowohl nationale, als auch internationale Aufmerksamkeit als Bäckermeister und Multitalent erreicht. Mit ihm teilte Barbara van Melle nicht nur die Begeisterung für das große Thema Brot, sondern auch eine Vision: Die Rettung und Wiederbelebung des Bäckerhandwerks und damit von qualitativ hochwertigem Brot abseits des Einheitsgeschmacks. So veranstalteten van Melle und Wöckl nicht nur die zweite Auflage des Brotback-Festivals im Folgejahr bereits gemeinsam, sie machten sich auch an die Umsetzung ihres Projekts Kruste&Krume.

Hier ist das Brot zuhause

Es gibt wohl nichts, das so gut riecht und mit so vielen Emotionen verknüpft ist wie frisch gebackenes Brot. Es ist ein Duft, der einen umarmt und wohlige Wärme verbreitet. Von diesem Gefühl wird man umgehend erfasst, sobald man „Kruste&Krume“ betritt. Manche würden die Atmosphäre der Greißlerei und der daneben liegenden Backschule in der Heumühlgasse 3 im 4. Wiener Gemeindebezirk schon fast als „heilsam“ beschreiben.

Der Standort hat sich wohl nicht zufällig ergeben: Wieden gilt als das historische Mühlenviertel Wiens, in dem im 13. Jahrhundert der Mühlbach, ein Seitenarm des Wienflusses, die Energie für drei Mühlen lieferte. Es scheint also für Barbara van Melle und Simon Wöckl unausweichlich gewesen zu sein, hier im Jahr 2018 ihr unvergleichliches Brot-Universum zu eröffnen.

„Wir sind überzeugt davon, dass Brotbacken glücklich macht“, sind sich van Melle und Wöckl einig. Von diesem positiven Gefühl ließen sich seit der Eröffnung der einzigartigen Brotbackschule bereits tausende begeisterte Hobby-Brotbäcker anstecken, viele von ihnen reisen sogar extra für die Kurse aus dem Ausland an.

Wer es ihnen gleichtun möchte: Alle Infos auf „Kruste&Krume“