Wiens Wildwasser bildgewaltig dokumentiert

Die Wien in Wien: Unter dem Titel „Weniam“ – was soviel wie Waldbach bedeutet – zeigen Kerstin und Josef Samuel beeindruckende Fotos vom Wienfluss in ihrer kommenden Ausstellung.

Von der Quelle bis zur Mündung: Der Wienfluss fließt zwar durch Stadtgebiet – konkret durch die Bezirke 15, 14, 13, 12, 6, 5, 4, 3 und 1 – hat aber trotzdem alpinen Charakter und gilt als Wildwasser. Auf seiner 34 Kilometer langen Strecke gibt es einiges zu sehen. Davon kann man sich ab 5. Juni bei der Fotoausstellung „Weniam“ von Josef Samuel und Tochter Kerstin überzeugen. Die beiden zeigen im Schildermaler Museum bis 14. August gelungene Schnappschüsse entlang des Wienflusses.

Fotografie als Leidenschaft

Josef Samuel gilt als einer der letzten großen Meister der Schildermalerei – der mittlerweile 80-Jährige hat sich auch heute noch der hohen Kunst verschrieben und betreibt Europas einziges Schildermaler Museum im 4. Bezirk. Hier werden Besucher auf eine Zeitreise in jene Tage mitgenommen, in der handgemalte Schilder das Stadtbild geprägt haben.

Seine zweite Passion, die Fotografie, teilt er mit Tochter Kerstin.

Eröffnung „Weniam“: 5. Juni, 17 Uhr, Mühlgasse 7, 1040 Wien

Weiters ist die Ausstellung gegen Voranmeldung von 6. Juni bis 14. August 2023 besuchbar: www.schildermalermuseum.at