Winterhit in Margareten: Eislaufen im Bacherpark

Die Ursprünge des Eislaufens gehen zurück in die Bronze- und Steinzeit. Bereits vor tausenden Jahren nutzten Menschen Knochen, um in eisiger Umgebung von A nach B zu kommen. In der jüngeren Vergangenheit ist das Eislaufen vor allem Eines: Ein einfacher und kostengünstiger Wintersport für Jung & Alt. So auch im 5. Bezirk.

Neuauflage

Mit einem großen Fest wurde der öffentliche Eislaufplatz im Bacherpark am 1. Dezember eröffnet. Bei Punsch und Maroni wurden die ersten Runden am glatten Weiß gedreht. Täglich von 7 bis 22 Uhr ist das Freizeitangebot bis Ende Februar 2023 für die Bevölkerung nutzbar.

Damit geht der Eislaufplatz in die Neuauflage. Denn bereits im Vorjahr erfreute sich das kostenlose Freizeitvergnügen großer Beliebtheit.

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es eine positive Veränderung. Die Fläche des Eislaufsplatzes ist größer geworden. Und nicht nur für Menschen, die ihre eigenen Eislaufschuhe haben, steht der Platz zur Verfügung. Damit alle das Angebot nutzen können, bietet der Bezirk mindestens 30 Paar Eislaufschuhe in gängigen Größen sowie Eisstockzubehör zur kostenlosen Entleihung an. Die Eislaufschuhe und die Eisstöcke können vor Ort beim Team der Parkbetreuung immer donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr ausgeliehen werden. Damit hat man in Margareten auch die Möglichkeit, den Eislaufsport kennenzulernen, ohne gleich selbst Geld für Ausrüstung ausgeben zu müssen.

Zweites Wohnzimmer

„Wir wissen, dass die Margaretnerinnen und Margaretner den öffentlichen Raum als 2. Wohnzimmer nutzen und deshalb freue ich mich, den Kindern hier so eine tolle Freizeitmöglichkeit zu bieten, bei der sie etwas lernen und sich gemeinsam an der frischen Luft austoben können“, freut sich Margaretens Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic über das Angebot im Herzen des Bezirks.