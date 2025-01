Winter-Kinder-Lesefest: Sportstars setzen sich für’s Lesen ein

Lesen und Sport gehören zusammen! Das Winter-Kinder-Lesefest des echo medienhauses setzt genau hier an und fördert mit der Unterstützung von Thalia die Lesekompetenz und Leselust von Wiener Volksschulkindern.

Im Rahmen dieser Initiative erhalten Kinder kostenlos das Buch „Auf die Plätze. Fertig. Los!“ – eine besondere Sammlung von Geschichten, Märchen und Sagen, die von österreichischen Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern persönlich ausgewählt wurden.

Lesen und Sport als starkes Team für die Entwicklung von Kindern

Regelmäßiges Lesen stärkt die kognitiven Fähigkeiten, verbessert die Wahrnehmung und steigert die Aufnahmefähigkeit – ebenso wie Bewegung und Sport. Beide Faktoren tragen entscheidend zur gesunden Entwicklung von Kindern bei. Dennoch zeigen aktuelle Zahlen einen Handlungsbedarf: Fast ein Drittel der österreichischen Bevölkerung kann nicht sinnerfassend lesen, und nur rund 40 Prozent treiben regelmäßig Sport.

Genau hier setzt das Winter-Kinder-Lesefest an: Durch die Verbindung von Lese- und Sportförderung wird eine einzigartige Initiative geschaffen, die Kinder sowohl geistig als auch körperlich stärkt.

„Das Event war ein voller Erfolg und die Stimmung war großartig. Während der Veranstaltung konnten wir über den ganzen Wiener Eistraum sehen, wie Kinder und Schulklassen begeistert eislaufen waren. Lizz Görgl, Benny Karl und Trixi Schuba lasen aus dem Buch vor und fesselten die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer.” Anna Pöttler Organisatorin des Events

Österreichs Wintersport-Stars als Lese-Botschafter:innen

Zahlreiche prominente Sportlerinnen und Sportler unterstützen die Initiative mit ihren persönlichen Lieblingsgeschichten. Mit dabei sind unter anderem:

Alpiner Skisport & Snowboard: Lizz Görgl, Franz Klammer, Michaela Dorfmeister, Alexandra Meissnitzer, Katharina Liensberger, Karl Schranz, Armin Assinger, Markus Salcher, Benjamin Karl, Alexander Maier, Lukas Pachner, Toni Innauer.

Lizz Görgl, Franz Klammer, Michaela Dorfmeister, Alexandra Meissnitzer, Katharina Liensberger, Karl Schranz, Armin Assinger, Markus Salcher, Benjamin Karl, Alexander Maier, Lukas Pachner, Toni Innauer. Skispringen: Jacqueline Seifriedsberger, Manuel Fettner, Flora Balaz.

Jacqueline Seifriedsberger, Manuel Fettner, Flora Balaz. Eishockey: Spusu Vienna Capitals-Kapitän Mario Fischer.

Spusu Vienna Capitals-Kapitän Mario Fischer. Eiskunstlauf: Claudia Kristofic-Binder, Trixi Schuba.

Durch ihre Beteiligung fungieren die Sportstars nicht nur als Vorbilder in ihrer jeweiligen Disziplin, sondern zeigen auch, wie inspirierend Geschichten sein können.

“Ein besonderes Highlight war die Ansprache von Bürgermeister Michael Ludwig, der die ersten Bücher persönlich verteilte. Die Kinder waren aufgeregt und glücklich, die Wintersportlegenden sowie den Wiener Bürgermeister hautnah zu erleben. Nach den Lesungen hatte jeder die Möglichkeit, sich die Bücher signieren zu lassen, was die Freude der kleinen Leser:innen und Leser noch verstärkte” Anna Pöttler

Feierliche Buchpräsentation beim Wiener Eistraum

Die offizielle Präsentation des Buches „Auf die Plätze. Fertig. Los!“ fand im Edison on Ice am Wiener Eistraum statt. Gastgeber der Veranstaltung war das echo medienhaus in Kooperation mit Thalia, organisiert von der echo event ges.m.b.H. Hier wurde das Buch erstmals vorgestellt und an die jungen Leserinnen und Leser übergeben.

Kostenlose Buchabholung ab 3. Februar 2025

Wer das Event verpasst hat, muss sich keine Sorgen machen: Ab Montag, dem 3. Februar 2025, kann das Buch „Auf die Plätze. Fertig. Los!“ kostenlos in der Thalia-Filiale in der Schottengasse abgeholt werden. Ob für eine Schulklasse oder privat – alles, was man braucht, ist ein Gutschein. Interessierte können sich unter event@echo.at melden, um einen Gutschein zu erhalten.