Ein Fest für alle: Winterzauber im Museumsquartier

Am 14. November kehrt der Winter ins MuseumsQuartier (MQ) zurück und eröffnet mit einem Konzert des aufstrebenden Talents Oskar Haag und seiner Band. Nach diesem besonderen Auftakt sorgt das DJ-Set von p.K.one für die passende Stimmung und lädt zum Tanzen ein.

Die Wintermonate versprechen ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Jeden Mittwoch ab 18:30 Uhr finden Hofmusikkonzerte statt. Zu den Highlights gehören der Auftritt von Pippa am 20. November und von Lou Asril am 18. Dezember. Zusätzlich sorgen DJ-Sessions an den Dienstagen und Donnerstagen für eine pulsierende Atmosphäre, mit angesagten DJs wie Susie Flowers und Florian Loveshack.

Kulinarische Genüsse und festliches Ambiente

Die Gastronomien im MQ, darunter Halle Café Restaurant, Café Leopold, Dschungel Café, MQ Amore, MQdaily und MQ Kantine, verwöhnen die Gäste mit winterlichen Leckereien, Punsch und Glühwein. Das weihnachtliche Setting, gestaltet von Designer Robert Rüf, schafft eine festliche Stimmung, die zum Verweilen einlädt.

Spaß und Action am Wochenende

An den Wochenenden wird das „Winter Race“ zu einem Highlight für kleine und große Rennbegeisterte. Zudem steht die beliebte MQ Eisstockbahn täglich zur Verfügung, um sich in geselliger Runde sportlich zu betätigen.

Charity-Event für einen guten Zweck

Ein besonderer Termin im Winterprogramm ist der MQ Charity Punsch am 27. November, dessen Erlöse der Organisation FEM.A zugutekommen. Begleitet von einer Performance des femchor wird dieser Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Alle Infos auf einen Blick

Das gesamte Winterprogramm ist online unter mqw.at/winter-im-mq einsehbar.

Details zum Winter im MQ:

Eröffnung: 14. November 2024, 18:30 Uhr

Laufzeit: 14. November bis 23. Dezember

Ort: MQ Haupthof

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 16-23 Uhr, Samstag, Sonntag & Feiertag 14-23 Uhr

Programmübersicht: