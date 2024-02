Wo tut sich um Ostern was in Wien?

Wien bietet vieles: Es gibt Einkaufsgrätzl, Einkaufsstraßen, Märkte und Shoppingcenter. Dort lässt man sich beraten, genießt und versorgt sich mit allem, was man benötigt und was gefällt. Diese Veranstaltungen finden rund um Ostern im März statt.

Einkaufen in unserer Stadt soll zu einem umfassenden Shopping-Erlebnis für die Kunden werden. Die Dachmarke „meinkaufstadt Wien“ ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Wien und unterstützt die Wiener Nahversorger bei diesem Vorhaben.

Margareten

Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an frischem, saisonalem Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Säften, Marmeladen, Honigprodukten und Fisch in Bio-Qualität. Die Termine im März: 7., 14., 21. und 28.

Josefstadt

Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße – Ecke Schottenfeldgasse) statt. Die Termine im März: 1., 8., 15., 22. und 29.

21.03. Osterhasen in der Josefstadt

Kinder aufgepasst: Die Kaufleute der Josefstadt haben etwas vorbereitet. Am Donnerstag, den 21. März sind von 14 bis 18 Uhr mehrere Osterhasen in der Alser Straße, Josefstädter Straße und Lerchenfelder Straße unterwegs und überraschen alle Kinder mit kleinen Süßigkeiten.

Alsergrund

Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt mit regionalen, österreichischen Produkten sowie europäischen Spezialitäten statt. Die Marktbetriebe bieten in der neu gestalteten Fußgängerzone vor der Servitenkirche neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an. Die Termine im März: 7., 14., 21. und 28.

Floridsdorf

18.03. – 30.03. Ostereier von der IG Spitz & IG Jedlesee

Vor Ostern verteilen die Kaufleute der Einkaufsstraßenvereine IG Spitz in Floridsdorf und IG Jedlesee in den teilnehmenden Betrieben bunte Ostereier an die Kunden – solange der Vorrat reicht.

bis 31.03. Ostermarkt in Floridsdorf

Am Donnerstag, den 22. Februar, startet der traditionelle Ostermarkt am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf. Bis Ostersonntag, den 31. März, täglich von 8:30 bis 19 Uhr (Lebensmittel bis 20 Uhr) bieten die Kaufleute der Wirtschaft 21 allerlei süße und herzhafte Kulinarik sowie eine reichhaltige Auswahl an Osterschmuck und Ostergeschenken.

Liesing

30.03. Die Osterhasen sind los

Am Karsamstag, den 30. März, hoppeln die Osterhasen durch das Einkaufsgrätzl Mauer und verteilen bunte Ostereier. Mehr unter einkaufen-in-mauer.at